花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

記者田暐瑋／綜合報導

花蓮市東大門夜市3日凌晨1時許突然冒出猛烈火光，兩排攤位在夜色裡陷入火海，出動大批消防車及人員救援。在花蓮夜市開燒烤店的藝人杜詩梅第一時間衝到現場，她緊張到語無倫次，老公更衝進火場幫忙搬出瓦斯，「很緊急！就是我們攤位附近，束手無策的感覺。」

杜詩梅3日凌晨1點在臉書開直播，因為得知東大門夜市發生火災，第一時間衝到現場確認攤位安全，她因為腳扭傷，只能在外圍觀看，消防隊員拜託攤商協助撤走瓦斯，老公也不顧安危衝進火場，她看到老公一直往火場裡衝，在旁看得心急如焚，緊張直呼：「我很生氣！」

▲杜詩梅攤位遇火災。（圖／翻攝自杜詩梅臉書）



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因為火勢較大的區域距離杜詩梅店家沒有很遠，她相當擔心如果持續蔓延，自家店面就會受到波及，也心疼其他攤商的家當全都付之一炬，「看著這樣子束手無策，只能求上帝。」

2個小時過後，杜詩梅再發文報平安，「人情味十足的夜市、被無情的大火瞬間啃食...但我們卻也在同一時間感受到親友們最真實且深刻的愛！這應該可以給不理解我放下台北五光十色、卸下明星光環在夜市『打工』的人們解開疑惑的答案了吧！？」

▲杜詩梅報平安。（圖／翻攝自杜詩梅臉書）