ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯

記者田暐瑋／綜合報導

花蓮市東大門夜市3日凌晨1時許突然冒出猛烈火光，兩排攤位在夜色裡陷入火海，出動大批消防車及人員救援。在花蓮夜市開燒烤店的藝人杜詩梅第一時間衝到現場，她緊張到語無倫次，老公更衝進火場幫忙搬出瓦斯，「很緊急！就是我們攤位附近，束手無策的感覺。」

杜詩梅3日凌晨1點在臉書開直播，因為得知東大門夜市發生火災，第一時間衝到現場確認攤位安全，她因為腳扭傷，只能在外圍觀看，消防隊員拜託攤商協助撤走瓦斯，老公也不顧安危衝進火場，她看到老公一直往火場裡衝，在旁看得心急如焚，緊張直呼：「我很生氣！」

▲杜詩梅攤位遇火災。（圖／翻攝自杜詩梅臉書）

▲杜詩梅攤位遇火災。（圖／翻攝自杜詩梅臉書）

請繼續往下閱讀...

因為火勢較大的區域距離杜詩梅店家沒有很遠，她相當擔心如果持續蔓延，自家店面就會受到波及，也心疼其他攤商的家當全都付之一炬，「看著這樣子束手無策，只能求上帝。」

2個小時過後，杜詩梅再發文報平安，「人情味十足的夜市、被無情的大火瞬間啃食...但我們卻也在同一時間感受到親友們最真實且深刻的愛！這應該可以給不理解我放下台北五光十色、卸下明星光環在夜市『打工』的人們解開疑惑的答案了吧！？」

▲杜詩梅攤位遇火災。（圖／翻攝自杜詩梅臉書）

▲杜詩梅報平安。（圖／翻攝自杜詩梅臉書）

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

徐懷鈺「41歲驚人無P照曝光」！　網心酸：腫一圈變大媽…

徐懷鈺「41歲驚人無P照曝光」！　網心酸：腫一圈變大媽…

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

蛇精男消失2年「全臉溶解」！　無P偷拍近照曝光「嚴重變形」…網嚇：全毀了

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

台北買到黃金地瓜「2個＄180」！　她超餓只好硬買…網看大小傻眼：高雄100有找

台北買到黃金地瓜「2個＄180」！　她超餓只好硬買…網看大小傻眼：高雄100有找

正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」

正妹妻偷情「掌聲超激烈」一夜多發！　悲情夫被當觀眾…黑化佈局「恐怖復仇」

明日花綺羅爆「當妹頭開趴選妃」！　男偶像一晚搏鬥3女優

明日花綺羅爆「當妹頭開趴選妃」！　男偶像一晚搏鬥3女優

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

迪麗熱巴熱舞…下秒撕掉上衣！一舉手「露出黑Bra」辣翻

《阿斯達》宋仲基偷親金智媛！才2集逼哭劇迷…滅族遭殘殺虐炸

方志友中空照曝「超狂瘦身成果」！　牛仔褲一拉…驚呆整排藍勾勾

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

路人誤以為Olie是「女生」！　隋棠曝小兒子最新髮型：浪漫捲髮少女

《Voice3》分屍殺人魔真面目揭曉！演員名字登熱搜第一

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

杜詩梅, 花蓮東大門夜市

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 熊熊G球被蹭又被舔！　11秒床上影片狂重播…「新對象曝光是小鮮肉」
  2. 女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場
  3. 有這4個念頭小心一秒變「社畜」！《我要準時下班》KO職場潛規則
  4. 花蓮東大門夜市「大火燒毀32攤」！　杜詩梅夫妻急衝火場搬瓦斯
  5. 瘋電影／今生情未了　不是所有的正妹美女行情都很好
  6. 《RUN新聞》出任務！陳芳語突襲高校畢業典禮！
  7. 雷神原本要加入《X戰警》　「丟2主要角色」心都碎了！
  8. 金曲30／王艷薇中毒嗓搶獎！　被解約陷低潮..謝和弦陶山救援
  9. 《101》爆紅練習生5年前上過《康熙》　「中文超流利」網驚：他出道過？
  10. 「VLOG」到底怎麼發音？網推歐陽娜娜讀法　他大驚：我都念五阿哥！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366