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Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》最近飛往濟州島出外景，黑隊除了小隊長黃鴻升，還加入「浩角翔起」浩子、「LamiGirls」隊長巫苡萱和舒子晨，黃隊則是有庹宗康、張立東、梁凱莉和Albee（范乙霏），陣容引發高度期待。張立東2日偷拍Albee的睡姿畫面，「女藝人連睡覺都很辛苦！」

▲▼張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏。（圖／翻攝自Instagram）

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▲▼張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲《玩很大》最近飛往濟州島出外景。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu、albeefin、avawu0726）

畫面中，可以看到Albee似乎直接在車裡休息，整個人躺在2張座椅上，抬起雙腿靠在拉起窗簾的車窗，隱約露出纖細小腿，睡顏剛好被扶手擋住。坐在斜後方的張立東看了則是佩服地說女藝人睡覺真不容易，「抬腿睡法！」

▲▼張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼Albee轉發張立東的偷拍照。（圖／翻攝自Instagram／leoleo917、albeefin）

▲▼張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏。（圖／翻攝自Instagram）

Albee事後發現被偷拍後，大方轉發到個人的Instagram限時動態，她附上一個哭笑不得的表情符號說：「誰來給本宮發明發明睡得容易！？」事實上，她當天雖然上半身包緊緊，下半身卻是搭配黑色熱褲，秀出穠纖合度的蜜大腿，性感健康的形象辣翻一票粉絲。

▲▼張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼Albee在下圖裡似乎有躺在張立東胸膛的錯覺。（圖／翻攝自Instagram／nikita.hsu）

▲▼張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏。（圖／翻攝自Instagram）

不只Albee秀美腿，舒子晨2日上傳「畢業旅行pose」的大合照中，女來賓清一色以短褲上場，她大方展現雪白筆直長腿，即使搭配球鞋也絲毫不影響整體比例，身旁的巫苡萱呈現下衣失蹤的視覺感，梁凱莉則坐姿豪邁露出鉛筆腿。

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Albee, 范乙霏, 張立東, 玩很大

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