美女星「年僅33歲」過馬路遭撞亡！被捲入車底拖行　案發現場曝光

記者潘慧中／綜合報導

美國女星琪安娜安德伍德（Kianna Underwood）曾出演尼克兒童頻道（Nickelodeon）知名節目《All That》，未料16日在紐約發生意外，遭一輛黑色休旅車撞擊後，還被捲入車底拖行一段距離，最終當場身亡，享年33歲。

▲琪安娜（右）是童星出身。（圖／視覺中國）



據《紐約郵報》報導，這起悲劇發生在當地時間週五早上6點50分左右。琪安娜當時在布魯克林的某個路口，正準備過馬路時，不幸遭到一輛黑色福特SUV猛烈撞擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

令人心碎的是，媒體取得的監視器畫面顯示，肇事車輛在撞人後並未停下查看，反而繼續行駛，導致琪安娜被卡在車底，遭拖行了將近一個街區。最終，她的遺體在奧斯本街（Osborn Street）與皮特金大道的路口被發現，救護人員趕抵現場後，確認她因傷勢過重已無生命跡象，當場宣告死亡。

▲琪安娜出車禍的案發現場。（圖／視覺中國）



針對這起惡劣的肇事逃逸案件，當地執法部門已展開調查。據《Variety》報導，截至目前為止，警方尚未逮捕任何涉案嫌疑人，肇事駕駛在案發後逃逸無蹤，警方正積極調閱周邊監視器並呼籲目擊者提供線索，希望能儘快將兇手繩之以法。

事實上，琪安娜安德伍德以童星身分出道，演藝生涯橫跨電視、電影與舞台劇。除了在2005年出演喜劇節目《All That》外，她也曾為動畫《Little Bill》中的Fuschia Glover一角配音長達23集（1999年至2004年）。此外，她還曾出演凱文哈特（Kevin Hart）主演的電影《Death of a Dynasty》以及電影《The 24 Hour Woman》，並參與知名音樂劇《髮膠明星夢》（Hairspray）的全美首輪巡演，飾演Little Inez一角，才華洋溢卻英年早逝，令外界感到惋惜。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！