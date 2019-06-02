影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星李兆基2日因肝癌病逝，享壽69歲，他和成奎安、何家駒、黃光亮被封為「香港電影四大惡人」，靠反派演技撐起影壇一片天，昔日「四大惡人」如今已經接連病逝，只剩黃光亮仍活躍戲劇圈。

▲成奎安患鼻咽癌，專注工作忽略復發。（圖／CFP）

成奎安惡人演技聞名全亞洲，從臨時演員當到關鍵配角，因為體型高大、兇狠外型，常被點名演出黑幫惡漢、江湖大佬等角色，演過350部電影和電視劇。他2004年罹患鼻咽癌，接受6到7次化療，隨後因為工作忽略身體，2009年復發，同年8月27日病逝醫院，享年54歲。

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▲何家駒晚年受糖尿病所苦，終生沒有結婚，也沒有再交女友。（圖／CFP）

何家駒代表作包括《監獄風雲》、《龍之家族》和《替天行道之殺兄》等，踏入影壇前，曾是報業老闆，還當過劉德華、周潤發的經紀人。他原本患有糖尿病，後來發現肺部積水的症狀，並惡化成肺炎，但是仍抱病拍電影，2015年因引起併發症病逝，享年66歲，且終生未婚，本人曾嘆連女友都沒有，死時存款剩下幾百塊港幣。

▲李兆基戒毒踏入影壇，晚年罹患肝癌。（圖／CFP）

李兆基曾是吸毒少年，戒毒後踏入影壇成為演員，最為人熟知的是《古惑仔》電影的「吹水基」一角。他淡出演藝圈後經濟陷入窘境，傳出靠親友救濟，2015年中風，不時傳出病危消息，且2018年罹患肝癌，一度放棄治療，後來在親友鼓勵下接受手術切除肝臟腫瘤，不過仍因肝癌擴散到肺部，享壽69歲。

▲黃光亮至今仍活躍戲劇圈（圖／CFP）

黃光亮現年66歲，因為大眼闊鼻的臉蛋，令觀眾印象深刻，曾演過《開心鬼救開心鬼》「喪標」、《至尊三十六計之偷天換日》「瘋標」和《天若有情》「喇叭」等，《監獄風雲》的傻標角色，格外令人印象深刻。他近年轉戰大陸，改經營木材生意。

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