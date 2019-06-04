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【X戰警20年】《黑鳳凰》是2度改編！「13年前搞砸」女主角失望　導演：這次補回來

記者傅家妤／綜合報導

《X戰警》系列今年迎來第20周年，而《X戰警：黑鳳凰》也即將在台上映，這讓影迷都非常期待，其實過去的《X戰警：最後戰役》過去也是以「黑鳳凰」做為故事主線，但最後卻搞砸了，因此導演這次的自編自導，決心要彌補過去的失誤，讓「黑鳳凰」這個角色在電影中可以更完整的重現。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

▲即將上映的《X戰警：黑鳳凰》將會更完整的重現「琴葛雷」這個角色。（圖／福斯影片）

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《X戰警：黑鳳凰》導演賽門金柏格（Simon Kinberg）過去曾為多部《X戰警》系列電影擔任編劇，其中包括在2006年上映的《X戰警：最後戰役》、《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》等，而《X戰警：黑鳳凰》是他首部自編自導並擔任製作人的處女作，他過去曾坦言，在《最後戰役》對於「黑鳳凰」故事描寫不足，也不夠具有宇宙觀，為此他還特別向觀眾道歉。

▲▼芳姬詹森。（圖／《X戰警：最後戰役》劇照）

▲賽門金柏格作為《最後戰役》的編劇，對於當時沒有把「黑鳳凰」這個角色完整描述，覺得後悔。（圖／《X戰警：最後戰役》劇照）

賽門金柏格表示，「我真的覺得我們在《X戰警3》犯下的以個錯誤就是，把黑鳳凰變成電影裡的其中一條支線，對她的描寫不夠有宇宙觀，當時是一段超級英雄電影還沒這麼完整的時期，但我們現在有《星際異攻隊》、《雷神索爾3：諸神黃昏》，這麼多漫畫、電影都有了自己的宇宙，所以我覺得是時候有一個屬於我們的『宇宙』了。」

▲▼芳姬詹森。（圖／《X戰警：最後戰役》劇照）

▲芳姬詹森是第一任「火鳳凰」。（圖／《X戰警：最後戰役》劇照）

事實上，在前3部《X戰警》系列電影中飾演「火鳳凰琴葛雷」的芳姬詹森（Famke Janssen）也曾說過，覺得該角色在《X戰警：最後戰役》當中的戲分不足，「我很開心能看到《黑鳳凰》終於得到應有的待遇，當初《最後戰役》並沒有給這個角色有足夠的時間，我還記得在完成這部電影時，曾聽影迷說感到很失望，其實我也是，火鳳凰在漫畫中有這麼多震撼的時刻，但是在電影裡的戲分卻這麼少，所以我很開心看到《黑鳳凰》能夠被重拍。」

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片提供）

▲在《X戰警：黑鳳凰》當中琴葛雷會有更多的戲分。（圖／福斯影片提供）

賽門金柏格也承諾過《黑鳳凰》將會更貼近原著，而且會把過去在《最後戰役》上犯過的錯都修正過來。而監製Hutch Parker過去在接受《Comicbook.com》採訪時，特別列舉了這次《黑鳳凰》與《最後戰役》的不同之處，「賽門金柏格決定這部不止是黑鳳凰的故事，同時也是琴葛雷的故事，我們在黑鳳凰的角色上做了更多功課，這次會更多的提到黑鳳凰的內心，對觀眾來說，琴葛雷的呈現也會比過去更真實。」

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