《阿斯達》首集就有彩蛋　「時安」演他小時候…殘殺宋仲基爸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度大作《阿斯達年代記》6月1日終於開播，故事敘訴生活在阿斯達的3大族「塞紐族」、「白山族」、「海族」為主要有勢力的部落，北方卻活著一群「內安脫」族人，「內安脫」說著不同語言、行為如野獸，是非常勇猛的戰士，令阿斯達不得不畏懼他的們力量。

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▲▼ 協商破裂，阿斯達3族聯手攻打內安脫。（圖／Netflix提供）



阿斯達的3大族原預計與「內安脫」合作，利用「內安脫」猛如野獸的戰鬥能力，打造出國家，但雙方最後合作破局，「內安脫」遭襲擊，這場戰爭促使「阿薩琿」（宋仲基的媽媽）與「內安脫」戰士拉格茲（宋仲基爸爸）見面，兩人生下混血兒「伊格特」銀殲（宋仲基飾演）。

▲▼阿薩琿在戰火裡遇到拉格茲，兩人生下銀殲。（圖／Netflix提供）



「內安脫」遭猛烈的火攻射擊，幾乎全部戰亡，阿薩琿抱著「內安脫」存活的孩子，遇到了命中註定的情人（內安脫的戰士拉格茲），兩人生下「伊格特」銀殲，她卻因此受到詛咒，小孩出生的當天，天上出現藍色的彗星，她還因此做了一個預知夢，夢裡的人告訴她，如果不殺死嬰兒銀殲，那就要帶走拉格茲。

此時，拉格茲正在對抗阿斯達戰士們，一打多數最後被敵人牢牢綁住雙手，妥坤冷血地射向他的咽喉，給了他致命的一擊。拉格茲戰敗，就如阿薩琿夢見的預言一般，銀殲的出生導致死傷慘重。

▲阿薩琿帶著銀殲逃跑。（圖／翻攝自tvN）



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阿薩琿為了救活銀殲，按照預知夢前往瓦韓族，沒想到卻是惡夢開始，她因此暈了過去，鏡頭一轉，銀殲已長大成人，成了瓦韓族戰士。

▲鄭帝元飾演妥坤，冷血殺了宋仲基爸。（圖／Netflix提供）

特別的是，妥坤身為第一集的靈魂人物，他從小就機智善戰，有著美男的外表，該角色的幼時正是由《她的私生活》時安（鄭帝元）所飾演，鄭帝元頂著長髮出場，氣勢壓過各個登場的人物，成為第一集的彩蛋。《阿斯達年代記》將從1日開始在 Netflix上架播岀，共計12集。

▲幼時妥坤由鄭帝元所飾演。（圖／翻攝自tvN）