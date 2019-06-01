姜虎東、李壽根堵住水管大吵　《姜食堂2》收視7.7%奪冠

記者吳睿慈／綜合報導

南韓眾所期待的綜藝《姜食堂2》首集在5月31日播岀，秉持著相愛相殺的信念，李壽根、姜虎東果然在首播第一集就開始鬥嘴，成員間的互動令人捧腹大笑，創下平均7.7%的高收視率，成為同時段播放節目的冠軍收視，開出紅盤。

▲姜虎東、李壽根因水管堵住大吵。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



《姜食堂2》31日播岀第一集，此次料理準備了辣炒年糕、湯麵以及紅豆冰沙，所需材料繁瑣、複雜，要洗的碗筷也比上一季多，沒想到，卻因有人將甜菜的廚餘丟進洗手槽，導致洗手槽堵住，李壽根瞬間「失業」，他開始抓出兇手質問：「是誰在洗手槽削甜菜？」所有人便把箭靶指向姜虎東。

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▲▼連殷志源都指責姜虎東，不要再碰洗手台了。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



姜虎東遭指責是「堵住水槽的犯人」，他百口莫辯，原想幫忙洗碗，卻又被殷志源直率回話：「你不要把這邊也堵住了。」無奈之餘，忍不住發火，對著幾個成員大喊：「你這傢伙！」令人意外的是，真相在最後一刻反轉，宋旻浩尷尬地自認：「我剛剛洗碗的時候，把過濾網拆掉過....」疑似因此導致甜菜渣掉入水管裡，導致阻塞，宋看幾位哥哥吵成一團，不敢出聲，只好不斷看著其他人的眼色。

▲▼宋旻浩良心過不去，承認「我剛剛有把濾網拆掉」，全場笑翻。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



首播第一集雖因為洗手槽堵住問題吵架，收視率卻沒有辜負粉絲的期待，創下平均7.7%的亮眼成績，最高瞬間甚至達9.7%，再讓人讚嘆「羅PD一出手就知有沒有」。《姜食堂2》每週六在愛奇藝上架播岀。