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粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團TWICE成員周子瑜28日回到台度假，她的行蹤被韓媒率先曝光，不少粉絲前往桃園機場接機，個性親切的她，面對粉絲提問有問必答，甚至連自己翻譯錯誤都害羞回應：「好丟臉。」反應圈粉十足。她趁著在台灣度假的幾日，有民眾在逛街時捕獲她的身影，她特地把口罩摘下合照，令網友大讚真的親切。

▲周子瑜28日開始休假回到台灣。（圖／翻攝自Newsen、arabtzuyu IG）

▲周子瑜28日開始休假回到台灣。（圖／翻攝自Newsen、IG）

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TWICE於5月底結束在首爾的演唱會，成員紛紛獲得休假的犒賞，有民眾在香港捕獲隊長志效身影、Sana則是1日出發返日，而子瑜也是趁著這段時間回到台灣充電。有網友31日在逛街時捕捉到她的蹤跡，她雖然戴眼鏡以口罩遮臉，仍被認出真實身份，親切與粉絲合照。

▲▼ 粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉（圖／翻攝自Newsen、arabtzuyu IG）

▲周子瑜31日逛街時被捕獲，她特地摘下口罩合照，暖心小舉動圈粉。（圖／翻攝自arabtzuyu IG）

特別的是，子瑜本來戴著口罩，她特地將口罩往下摘，露出整個五官，連合照的小細節都做得周到，讓人見識到她的親切態度。TWICE在世界巡迴演唱會展開前，各個成員都獲得寶貴的休假時間，接下來預計前往曼谷、馬尼拉、新加坡、洛杉磯、墨西哥城、紐華克、芝加哥、吉隆坡等地舉辦演唱會。

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