首爾直擊／宋仲基：我很擔心被罵　隔3年接戲「背後有原因」

記者吳睿慈／首爾報導

南韓年度大作《阿斯達年代記》由宋仲基、金智媛、張東健、金玉彬領銜主演，該劇28日在首爾舉辦戲劇發布會，4位演員齊聚一堂，宋仲基、張東健被指定先準備「POSE」，兩人害羞地牽手上台，先擺出對立的決鬥姿勢，接著又和藹地牽手比愛心，拍照環節十分歡樂。

▲▼宋仲基、張東健本來就有私交，記者會上互動有趣。（圖／Netflix提供）



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宋仲基與張東健合作戲劇《阿斯達》前，就已彼此熟識，兩人的好交情，從記者會上的互動便可以看出來，上台拍照前，乖乖照著主持人的要求，相親相愛牽手入場，對著站在四周拍照的攝影師放送愛心，2個大男人尷尬到露出害羞笑容。

▲宋仲基、金智媛被導演形容角色是笨蛋，兩人只能傻笑。（圖／Netflix提供）



宋仲基相隔3年再接戲，談起選擇劇本的幕後，坦言怕外界覺得他都在選類似的角色演出，於是下定決心接下此劇，但能不能獲得觀眾肯定，他吐出心聲：「很緊張，也害怕演技不足，擔心我會被罵。」事實上，《阿斯達年代記》角色關係複雜，編劇金榮昡透露2012年便開始構想作品，透過原始部落概念所衍伸出的故事，由於是假想、虛構的歷史時代，觀眾抱著疑惑的態度看待戲劇。



為了簡化劇情的複雜度，朴尚淵編劇記者會上，也特地用逗趣的口語方式介紹，「張東健、金玉彬是非常厲害的人，宋仲基跟金智媛是笨蛋，什麼用都沒有的人，故事看這些人如何變成很厲害的人物。」宋仲基瞬間成了「笨蛋」，記者會上只能傻笑。

▲▼宋仲基、金玉彬現場被要求眼神對視。（圖／Netflix提供）



宋仲基在劇中飾演階層低的種族，金玉彬笑稱：「我在劇裡權力很高，宋仲基的地位不夠、還沒辦法跟他一起對戲。」她接著說：「我可是苦等著趕快相見一起演戲的那一天啊！」宋幽默自嘲：「我會快點長大。」為彌補兩人沒有對手戲的遺憾，現場立刻來場眼神對視的加碼演出。

▲金智媛發功猜測收視率。（圖／Netflix提供）



戲劇投資韓幣540億元、單集韓幣30億，被譽為韓版《冰與火之歌》，引起各界關注收視率成績，但幾位主角、編劇都相當謙虛，「拿我們跟這麼好的作品相比，真的很榮幸。」而金智媛在劇中飾演透過夢境預知未來的角色，她被要求現場「發功」，她爆笑回應：「但我演的角色現在仍是修行階段...我也不太清楚，只希望越高越好。」

此外，該劇將分成3個階段播岀，也是韓國有史以來首次嘗試的播岀方式。現場有媒體對此提出疑問，編劇解答：「確實有點冒險，但同時希望前面劇情先讓觀眾消化，可能會比較好，我們也覺得這個方式不錯。」

▲《阿斯達年代記》耗資韓幣540億（約台幣15億），即將在6月開播。（圖／Netflix提供）



《阿斯達年代記》敘述主角銀殲（宋仲基飾演）因爲薩朗族和內安脱所生下的混血「伊格特」 ，被視為受到詛咒的災星，他從小生活在瓦韓族，與坦雅（金智媛飾演）相識相戀，為了尋找身世的真相以及解救瓦韓族，勇敢踏入阿斯達，卻碰上最大敵人妥坤（張東健飾演）。《阿斯達年代記》1日起每週六、日晚間22點30半將在Netflix上架播岀。