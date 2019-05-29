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首爾訪問／宋仲基、張東健練6塊肌　遇金鍾國認輸了：自信下降

記者吳睿慈／首爾報導

南韓年度大作《阿斯達年代記》由宋仲基、張東健、金智媛、金玉彬領銜主演，由於故事描述遠古時代的背景，不只造型奇特，2位男演員宋仲基、張東健也幾乎都以露出臂膀的服裝為主，兩人為了打造結實的身材、6塊腹肌，4個月來定時到健身房報到，卻在遇到金鍾國時「自信感瞬間下降」，講起這段幕後花絮，訪問期間逗得在場的人哈哈大笑。

▲宋仲基稱讚張東健的二頭肌「很厲害」。（圖／Netflix提供）

▲宋仲基稱讚張東健的二頭肌「很厲害」。（圖／Netflix提供）

《阿斯達年代記》4位演員28日在首爾抽空接受台、港媒體聯訪，宋仲基、張東健在劇裡展現結實6塊肌、精壯身材，被問起分享打造身材的秘訣，宋仲基忽然幽默地正經回答：「來，請聽好囉。」兩人花了4個月左右的時間，每個禮拜固定上健身房運動4次，他精準地說：「東健哥的身材呢，要用『部位』來區分一下，二頭肌是最棒的，每個禮拜看他的二頭肌逐漸變大，我自己都嚇到了。」

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▲宋仲基在戲劇裡也展現很多精壯的身材。（圖／Netflix提供）

▲宋仲基在戲劇裡也展現很多精壯的身材。（圖／Netflix提供）

宋仲基以「部位」區分肌肉，令金玉彬感覺彷彿像是身處肉鋪店，張東健也自嘲：「我的腰內肉比較弱。」金玉彬在一旁聽了大笑，張才笑著解釋：「練身材的過程其實相當孤單，一個人運動的時候，我都會想說『我到底為何要做運動』，所以有人陪伴很好，也比較有趣。」望向宋仲基的精壯的肌肉，他解釋自己與對方訓練過程不一樣：「我們因為角色需求關係，練身材的部位有所不同，因為我是得把身體練壯大，做了很多重訓。」

▲▼ 首爾訪問／宋仲基狂練6塊肌　遇到金鍾國認輸了：自信下降！（圖／Netflix提供、金鍾國IG）

▲宋仲基、張東健遇到金鍾國都認輸。（圖／金鍾國IG）

宋仲基練出6塊肌、手臂肌肉也相當結實，但他自嘲「正覺得有自信時，身旁只要一出現金鍾國哥，那我的自信心就會急速下降。」張東健急忙點頭贊同，並解釋：「因為我們是同個健身房，所以當我開車去健身房停車的時候，都會先去看看鍾國的車在不在。」突然爆料金鍾國，連在場的韓國工作人員都笑出聲。

不過，兩人拍攝結束後，身材自然而然瘦下來，張東健透露原本為增狀胖了8公斤，現在則是瘦回5公斤，宋仲基也表示：「拍攝完後，我們其實瘦了不少，但是這樣太可惜了，有打算繼續練身體。」

▲▼阿斯達年代記,宋仲基,金智媛,張東健,金玉彬、金聖義（圖／Netflix提供）

▲《阿斯達年代記》聚集很多優秀演員，其中包含《屍速列車》金聖義。（圖／Netflix提供）

眾所注目的《阿斯達年代記》開播在即，宋仲基透過訪問向台灣觀眾打招呼，「戲劇的特色很鮮明，我很好奇觀眾會有怎樣的反應，我們很努力地拍攝，但也可能會有不完美的地方，希望大家可以諒解。」張東健接著說：「這部戲是由很多演員以及工作人員共同用心拍攝，請大家多多關心這部戲，也請多多給予稱讚、支持喔！」

▲金智媛相隔3年與宋仲基對戲。（圖／Netflix提供）

▲金智媛相隔3年與宋仲基對戲。（圖／Netflix提供）

《阿斯達年代記》敘述主角銀殲（宋仲基飾演）因爲薩朗族和內安脱所生下的混血「伊格特」 ，被視為受到詛咒的災星，他從小生活在瓦韓族，與坦雅（金智媛飾演）相識相戀，為了尋找身世的真相以及解救瓦韓族，勇敢踏入阿斯達，卻碰上最大敵人妥坤（張東健飾演）。《阿斯達年代記》1日起每週六、日晚間22點30半將在Netflix上架播岀。

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阿斯達年代記, 宋仲基, 張東健, 金智媛, 金玉彬, 金鍾國

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