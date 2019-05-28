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直擊／宋仲基放閃宋慧喬：老婆為我加油♥　甜曝「婚後心情」

記者吳睿慈／首爾報導

南韓男星宋仲基自演出《太陽的後裔》晉升大勢演員，2019年接下新戲《阿斯達年代記》，由於是婚後首部戲劇格外受到重視。他27日在首爾江南出席戲劇發布會，以一頭清爽的短髮亮相，面對記者婚後有沒有影響的提問，他不避諱放閃：「結婚之後讓我獲得安定感，我老婆也是兩位編劇的粉絲，為我加油。」

▲▼直擊／宋仲基放閃「與宋慧喬結婚」：獲得安定感（圖／Netflix提供）

▲《阿斯達年代記》是宋仲基婚後首部戲劇，即將在6月1日開播。（圖／Netflix提供）

宋仲基相隔3年回歸戲劇小螢幕，《阿斯達年代記》被形容為是韓版《冰與火》，他解釋看到劇本時覺得很有趣、新鮮，導演與2位編劇過去都曾與他合作過，基於信任導演、編劇的心情下，爽快答應演出；不過，戲劇有不少場景用到CG效果，實際演出後，宋仲基也坦言「要想像身邊有什麼東西比較難一點，但導演會很詳細的解說。」

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▲▼直擊／宋仲基放閃「與宋慧喬結婚」：獲得安定感（圖／Netflix提供）

▲宋仲基放閃與宋慧喬結婚：「獲得安定感。」（圖／Netflix提供）

此次搭擋女演員正是《太陽的後裔》金智媛，宋仲基驚訝表示：「上次合作時，對手戲其實沒有很多，但通過這次合作，我非常震驚她的演技真的很好，我相信觀眾在看戲劇時，也會有跟我一樣的想法。」兩人相隔3年重逢，角色從搭擋變戀人，他受訪時提起宋慧喬得知女主角由金智媛擔當的反應：「畢竟一起合作過，她也很開心。」

▲▼直擊／宋仲基放閃「與宋慧喬結婚」：獲得安定感（圖／Netflix提供）

▲宋仲基以「我老婆」稱呼宋慧喬，表示女方為他加油、應援。（圖／Netflix提供）

宋仲基婚後首次回歸格外獲得關注，不免被問到結婚後對演戲是否有影響？他甜蜜地以「我老婆」的稱呼提起宋慧喬，「結婚後對演戲方面沒有太大的變化，但是結婚之後讓我獲得安定感，我老婆也是2位編劇、導演的粉絲，所以叫我要集中精神，演到最後為我加油。」

《阿斯達年代記》敘述主角銀殲（宋仲基飾演）因爲薩朗族和內安脱所生下的混血「伊格特」 ，被視為受到詛咒的災星，他從小生活在瓦韓族，與坦雅（金智媛飾演）相識相戀，為了尋找身世的真相以及解救瓦韓族，勇敢踏入阿斯達，卻碰上最大敵人妥坤（張東健飾演）。《阿斯達年代記》1日起每週六、日晚間22點30半將在Netflix上架播岀。

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阿斯達年代記, 宋仲基, 張東健, 金智媛

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