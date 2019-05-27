YG社長性招待富豪　受害女遭掐脖性侵：尖叫狂哭，以為要死了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司三大龍頭之一YG娛樂，社長梁鉉錫被爆出涉嫌性招待，節目《探查企劃Straight》在27日晚間8點55分（台灣時間19點55分）播岀，挖出他所招待的對象分別是泰國、馬來西亞的兩位富豪。一名李姓受害女曝光，聚會席間發生的可怕事件，她在喝下一杯威士忌後，便完全沒有意識，而遞給她酒喝的人就是泰國富豪。

▲▼一名李姓受害女出面控訴遭性侵，加害者就是梁鉉錫招待的泰國富豪。（圖／翻攝自MBC）



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李姓受害女1月底接受採訪，她表示在夜店喝下泰國富豪的酒後，便完全斷片了，監視錄影器上雖然看起來像是她自己在走路，實際上卻毫無記憶，真正清醒時，她已經躺在飯店床上了，「那個人（泰國富豪）走過來，開始想要對我做些什麼事（性侵），我踢腳反抗，他卻掐住我的脖子，拿我的頭朝床頭狂撞，我坐起來，他還是一直掐我的脖子，我那時候就在想『我可能要死了』。」

▲▼受害女描述自己遭性侵的過程，忍不住哽咽。（圖／翻攝自MBC）

李女回想起這段記憶，哽咽地說著：「所以我就一直尖叫、狂哭，但他叫我安靜，不斷用英文說『relax』。」後來，泰國富豪卻傳了一張與她的合照，但她當時處於斷片狀態，對於這張照片完全沒有記憶，爾後報警遭性侵，反被泰國富豪以提出合照的理由當作證據，案件不了了之，警方順勢放人了。

▲這位泰國富豪就是梁鉉錫招待的投資者。（圖／翻攝自MBC）



根據李女描述，犯案人就是YG社長梁鉉錫被爆出涉嫌性招待的對象泰國富豪，但男方並未受到法律制裁。節目《探查企劃Straight》更進一步挖出內幕，勝利性招待案件曾用YG法人卡結帳，YG也算涉及案件裡，卻在調查過程中，不斷被避開，暗指YG背後有股強大勢力。