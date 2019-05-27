ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YG社長性招待富豪　受害女遭掐脖性侵：尖叫狂哭，以為要死了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司三大龍頭之一YG娛樂，社長梁鉉錫被爆出涉嫌性招待，節目《探查企劃Straight》在27日晚間8點55分（台灣時間19點55分）播岀，挖出他所招待的對象分別是泰國、馬來西亞的兩位富豪。一名李姓受害女曝光，聚會席間發生的可怕事件，她在喝下一杯威士忌後，便完全沒有意識，而遞給她酒喝的人就是泰國富豪。

▲▼梁鉉錫性招待富豪　受害女「醒來躺在床上」崩潰：尖叫狂哭，以為我要死了（圖／翻攝自MBC）

▲▼一名李姓受害女出面控訴遭性侵，加害者就是梁鉉錫招待的泰國富豪。（圖／翻攝自MBC）

▲▼一名李姓受害女出面控訴遭性侵，加害者就是梁招待的泰國富豪。（圖／翻攝自MBC）

請繼續往下閱讀...

李姓受害女1月底接受採訪，她表示在夜店喝下泰國富豪的酒後，便完全斷片了，監視錄影器上雖然看起來像是她自己在走路，實際上卻毫無記憶，真正清醒時，她已經躺在飯店床上了，「那個人（泰國富豪）走過來，開始想要對我做些什麼事（性侵），我踢腳反抗，他卻掐住我的脖子，拿我的頭朝床頭狂撞，我坐起來，他還是一直掐我的脖子，我那時候就在想『我可能要死了』。」

▲▼梁鉉錫性招待富豪　受害女「醒來躺在床上」崩潰：尖叫狂哭，以為我要死了（圖／翻攝自MBC）

▲▼受害女描述自己遭性侵的過程，忍不住哽咽。（圖／翻攝自MBC）

▲▼梁鉉錫性招待富豪　受害女「醒來躺在床上」崩潰：尖叫狂哭，以為我要死了（圖／翻攝自MBC）

李女回想起這段記憶，哽咽地說著：「所以我就一直尖叫、狂哭，但他叫我安靜，不斷用英文說『relax』。」後來，泰國富豪卻傳了一張與她的合照，但她當時處於斷片狀態，對於這張照片完全沒有記憶，爾後報警遭性侵，反被泰國富豪以提出合照的理由當作證據，案件不了了之，警方順勢放人了。

▲▼梁鉉錫性招待富豪　受害女「醒來躺在床上」崩潰：尖叫狂哭，以為我要死了（圖／翻攝自MBC）

▲這位泰國富豪就是梁鉉錫招待的投資者。（圖／翻攝自MBC）

根據李女描述，犯案人就是YG社長梁鉉錫被爆出涉嫌性招待的對象泰國富豪，但男方並未受到法律制裁。節目《探查企劃Straight》更進一步挖出內幕，勝利性招待案件曾用YG法人卡結帳，YG也算涉及案件裡，卻在調查過程中，不斷被避開，暗指YG背後有股強大勢力。

推薦閱讀

孝琳自爆體虛、2次剖肚救命　霸凌受害者反咬：她抽煙喝酒

孝琳自爆體虛、2次剖肚救命　霸凌受害者反咬：她抽煙喝酒

經紀人：具荷拉患憂鬱症　「遭前男友暴打」原預計4天後開庭

經紀人：具荷拉患憂鬱症　「遭前男友暴打」原預計4天後開庭

偶像當兵背後超心酸！珉豪內褲一直被偷　圭賢洗澡也遭殃

偶像當兵背後超心酸！珉豪內褲一直被偷　圭賢洗澡也遭殃

TWICE Sana親口說話了！　沉默26天開唱爆哭：我想守護Once

TWICE Sana親口說話了！　沉默26天開唱爆哭：我想守護Once

YG社長性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家

YG社長性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家

孝琳爆霸凌！公司2度出面「她不會逃避」　強硬手段抗惡評

孝琳爆霸凌！公司2度出面「她不會逃避」　強硬手段抗惡評

馬嘉伶回台了！邀AKB48打手遊　自曝：輸了失落30秒

馬嘉伶回台了！邀AKB48打手遊　自曝：輸了失落30秒

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

具荷拉家中輕生「送醫20hrs狀況好轉」　粉絲湧入IG：撐過去

具荷拉家中輕生「送醫20hrs狀況好轉」　粉絲湧入IG：撐過去

「小情歌樂團」跨海問候台粉！　感動歌迷清晨4點排隊

「小情歌樂團」跨海問候台粉！　感動歌迷清晨4點排隊

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1年後被叫回重拍《復仇者4》 　古一曝「回歸真正目的」

神級女優「來台偷接S」！　睡一次只要2萬…他爆精彩搏鬥內幕

喬媽生前「道別喬喬催淚信」曝光！　早寫好18歲卡片：媽媽來不及…萬人心碎

Makiyo「戶頭剩2千→月入60萬CEO」！　1年靠3副業翻身發大財

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

Krystal演唱會現場照流出！「大腿粗一圈」網驚：真的胖了

唐綺陽運勢／4星座桃花開「巨蟹機會來了」！雙子要注意守好金錢

取貨沒帶證件！被拒絕盧小嗆店員：大夜班那麼爛　爆是《麻辣鮮師》男星

吳青峰衰捲抄襲疑雲　「向楊丞琳道歉」揭真相

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

梁鉉錫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. YG社長性招待富豪　受害女遭掐脖性侵：尖叫狂哭，以為要死了
  2. 獨家／徐若瑄3年取得「MBA學位」　6/1出席世新畢業典禮
  3. Mr.Children送大禮「19分鐘台北場特典影像」　不必跨海台灣就能買
  4. 雷／喬默CP咬嘴唇甜吻！《我只喜歡你》情纏10年結局狂灑糖
  5. 金荷娜產後復出滿口媽媽經　「老公」羞認腰力好：每天早上一定做
  6. YG社長性招待SOP外流！富豪任挑女人　目擊者：看上眼帶回家
  7. 張懷媗帶「頸椎舊傷」回歸　《炮仔聲》扛他18小時吃不消
  8. 這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻
  9. 峇里島直擊／蜘蛛人再度爆雷「反派真相曝光」　台下粉絲尖叫⋯他嚇呆了
  10. 馮提莫一轉身「雪白內衣走光」！　衣服兩邊挖大洞…側胸現形

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366