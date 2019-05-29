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首爾訪問／《太陽》後爆紅…宋仲基都沒變　「暖心舉動」金智媛讚嘆

記者吳睿慈／首爾報導

南韓男星宋仲基自2016年演完戲劇《太陽的後裔》，相隔3年回到小螢幕，接下耗資台幣15億製作的戲劇《阿斯達年代記》，他與幾位演員28日在首爾接受台、港媒聯訪，此次搭擋女主角是3年前合作過的金智媛，兩人再度重逢，金智媛更加熟悉他的個性：「前輩本人跟銀殲的個性很像，愛開玩笑，充滿少年的一面。」且他都會記得每位工作人員的姓名，3年來都沒有變，令女方感到敬佩。

▲▼宋仲基、金智媛相隔3年再度於《阿斯達年代記》合作。（圖／Netflix提供）

▲▼宋仲基、金智媛相隔3年再度於《阿斯達年代記》合作。（圖／Netflix提供）

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▲▼阿斯達年代記,宋仲基,金智媛,張東健,金玉彬、金聖義（圖／Netflix提供）

宋仲基拍完《太陽的後裔》大紅並未因此變得大牌，3年後再次與金智媛重逢，兩人合作戲劇《阿斯達年代記》晉升為戀人，對彼此也更為熟悉。金智媛說，「唯一不變得是，前輩都記得工作人員的名字，他都會一一叫出工作人員的名字，一個一個照顧，他很努力營造歡樂的氣氛。」

張東健補充，宋仲基個性很開朗，當大家拍戲拍到疲憊時，「宋仲基便會跳出來鼓舞氣氛，他也很會照顧前後輩，是屬於先揪大家吃飯的人，託他的福，我拍攝時也很自在。」訪問過程中，感覺得出來拍攝氣氛愉悅，當金智媛稱讚張東健的造型：「外貌充滿魅力，可是講話時卻非常的溫柔，在那種溫柔間還可以有霸氣，除了張東健前輩還有誰可以演呢。」張東健語氣溫柔，用中文笑答：「謝謝！」逗笑所有人。

▲▼阿斯達年代記,宋仲基,金智媛,張東健,金玉彬、金聖義（圖／Netflix提供）

▲金玉彬頭髮其實很短，劇中是接髮。（圖／Netflix提供）

提起劇中造型，《阿斯達年代記》描寫遠古時代的故事，每個角色的服裝繁瑣、奇特，金玉彬曾在訪問間透露每次梳化都得花上3小時，她在訪問時親自解密：「化妝沒有化那麼久，但是頭髮造型其實比看起來更複雜，舉例來說，我的頭髮其實是短髮，為了要讓長髮看起來像是真的，接了很多假髮，所以花了很多的時間。」她也爆料，在場4位演員都是戴假髮或者接髮拍攝。

▲▼阿斯達年代記,宋仲基,金智媛,張東健,金玉彬、金聖義（圖／Netflix提供）

▲張東健在劇中頂著長髮留過癮，曾動念乾脆留長。（圖／Netflix提供）

4人的造型裡，張東健留著波浪大捲髮，他幽默回答：「首先要符合那個時代的情景，反正也沒有美容院可以剪頭髮，所以當然是長髮囉，長髮的關係會更有魅力，可以感受到像是獅子的霸氣。」他透露完全沒有不習慣，甚至因此動念「乾脆真的留長髮」。

《阿斯達年代記》敘述主角銀殲（宋仲基飾演）因爲薩朗族和內安脱所生下的混血「伊格特」 ，被視為受到詛咒的災星，他從小生活在瓦韓族，與坦雅（金智媛飾演）相識相戀，為了尋找身世的真相以及解救瓦韓族，勇敢踏入阿斯達，卻碰上最大敵人妥坤（張東健飾演）。《阿斯達年代記》1日起每週六、日晚間22點30半將在Netflix上架播岀。

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阿斯達年代記, 宋仲基, 金智媛, 張東健, 金玉彬

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