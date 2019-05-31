王世堅「台版恰吉」的由來！起因是2004年「他」的一句話

記者林映妤／台北報導

台北市議員王世堅因為外形神似恐怖片經典角色「鬼娃恰吉」因此有了「台版恰吉」的綽號，最近新版《恰吉》將上映，片商也邀他站台首映會，促成台美恰吉同台宣傳，讓這個過去常被網友拿來揶揄王世堅的玩笑話即將成真！

不過王世堅被稱作台版恰吉的由來是什麼？或許有很多人不知道。原來是2004年，時任台北市議員的侯冠群和記者閒聊間一句「你不覺得王世堅很像恰吉嗎？」的玩笑話開始。而這個神比喻原本只是在記者圈中流傳，沒想到一年後開始在網路上傳開，王世堅從此與「恰吉」的形象劃上等號。

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▲王世堅。（圖／車庫娛樂提供）

重啟版「鬼娃」電影《恰吉》由《牠》製片團隊打造，並找來《拍厲得》導演拉斯克萊柏（Lars Klevberg）執導。為了與原版的鬼娃恰吉做出區別，電影不僅將恰吉玩偶名稱改為更符合現代智慧型家電潮流的「巴弟」（Buddi），在外型上也做了不小更動，劇情更改成「人工智慧」失控的設定展示出恰吉的恐怖。

拉斯克萊柏坦言，重啟版本的《恰吉》並不僅僅是單純的重拍，也將為年輕世代的觀眾帶來嶄新的概念與風格。此外，他也對新版恰吉玩偶「巴弟」充滿信心，認為其帶來的恐懼不亞於舊版恰吉玩偶。《恰吉》6月21日與全美同步上映。

▲▼新版《恰吉》電影。（圖／車庫娛樂提供）