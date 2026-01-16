ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

型男主播「情定6年男友」下跪求婚
快訊／肯德基蛋撻改版偷漲價！
《黑澀會》女星邊睡邊哺乳！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

費德勒 周杰倫 巴鈺 李雅英 許光漢 雪碧 陳星旭 盧昱曉

香港金像獎大地震！取消「最佳亞洲華語片」　台灣連霸紀錄中斷⋯慘遭拒門外

記者蕭采薇／綜合報導

「香港電影金像獎」驚爆重大變革！身為亞洲影壇最具指標性的獎項之一，本屆竟傳出無預警取消「最佳亞洲華語電影」獎項，這也意味著往年表現亮眼的台灣、中國、新加坡及馬來西亞等地的華語片，今年都將缺席。對此，金像獎僅簡短表示：「無回應。」

▲第42屆香港電影金像獎：吳慷仁、許光漢、陳澤耀、王禮霖、導演祝紫嫣、女星袁澧林、謝咏欣。（圖／CFP）

▲「香港電影金像獎」是亞洲影壇最具指標性的獎項之一，圖為第42屆大馬電影《富都青年》吳慷仁、陳澤耀，和監製王禮霖一同走上紅毯。（圖／CFP）

24年傳統斷了！台灣電影曾連霸兩屆　今年全被拒之門外

[廣告]請繼續往下閱讀...

香港金像獎自 2002 年起設立「最佳亞洲電影」，後於 2012 年更名為「最佳兩岸華語電影」，直到 2020 年擴大為「最佳亞洲華語電影」，一直是華語影壇跨區域交流的重要指標。尤其是台灣電影近期氣勢如虹，前兩屆得主分別由《周處除三害》與《老狐狸》連霸。

原以為本屆將延續熱度，沒想到官方公佈的評選規則中，該獎項竟悄悄「消失」。這讓 2025 年度在香港上映且口碑極佳的台灣片如《左撇子女孩》、《96分鐘》，以及中國強片《哪吒之魔童鬧海》等作品，在報名階段就直接被判出局。

爭議連環爆！4部合資格港片離奇「被消失」　業界大呼：看不懂

除了境外華語片被拒，就連香港本土電影也爆出「被消失」疑雲。據了解，包括《不赦之罪》、《送院途中》在內的4部符合參賽資格的港片，並未出現在正式公映電影片目中。

▲Angelababy（楊穎）現身香港金像獎，與馮德倫合體頒發「最佳亞洲華語電影」。（圖／CFP）

▲Angelababy曾在香港金像獎，與馮德倫合體頒發「最佳亞洲華語電影」。（圖／CFP）

令人費解的是，金像獎協會曾在 2023 年處理紀錄片《給十九歲的我》爭議時，強硬表示「不設退出機制」，強調只要達到門檻便會自動納入候選。如今卻發生「合資格卻入不了圍」的情況，讓資深電影人田啟文在接受電台訪問時無奈表示，目前還在觀察中，「不希望這種不明朗的情況一直出現，會讓很多人感到疑惑。」

內部名單遭修改？　協會「無回應」冷處理引揣測

據業界人士透露，金像獎協會在今年1月初悄悄修改了內部的公映電影名單，將原本列入參考的《不赦之罪》等片抽走。同遭取消資格的電影《今天應該很高興》導演楊永光受訪時也一臉茫然，直言：「我也不知道發生什麼事。」官方至今保持沈默，僅以「無回應」應對，無疑為今年的金像獎蒙上了一層難以預料的陰影。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

香港電影金像獎

推薦閱讀

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

11小時前

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

12小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1小時前

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

9小時前

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

7小時前

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

2小時前

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

19小時前

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

10小時前

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

1/15 15:56

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

13小時前

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

23小時前

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

10小時前

熱門影音

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

看更多

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前0

跨海直擊／金宣虎、高允貞台上甜蜜咬耳朵低語！粉絲目睹被甜翻了

39分鐘前0

《知否知否》女星爆離婚！　斷14年CEO夫：不願再困於一潭死水

47分鐘前0

香港金像獎大地震！取消「最佳亞洲華語片」　台灣連霸紀錄中斷⋯慘遭拒門外

1小時前166

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

2小時前52

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

2小時前51

啦啦隊女神認了「險遭跟蹤到家」！　呼籲：良好距離才有良好互動

3小時前1618

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

3小時前0

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

3小時前0

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

3小時前0

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 國光女神震撼宣布「已切子宮」！
    11小時前2021
  2. 吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯
    12小時前2611
  3. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1小時前305
  4. 型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚
    9小時前81
  5. 賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊
    7小時前1012
  6. 韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸
    2小時前101
  7. 費德勒看到那球大笑　周董：好糗
    19小時前128
  8. 尾牙主持一半「老闆突衝上台」！
    10小時前261
  9. 李雅英圓夢見許光漢！
    1/15 15:56226
  10. 飯圈失控「一票藝人關微博」！
    13小時前45
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合