香港金像獎大地震！取消「最佳亞洲華語片」　台灣連霸紀錄中斷⋯慘遭拒門外

記者蕭采薇／綜合報導

「香港電影金像獎」驚爆重大變革！身為亞洲影壇最具指標性的獎項之一，本屆竟傳出無預警取消「最佳亞洲華語電影」獎項，這也意味著往年表現亮眼的台灣、中國、新加坡及馬來西亞等地的華語片，今年都將缺席。對此，金像獎僅簡短表示：「無回應。」

▲「香港電影金像獎」是亞洲影壇最具指標性的獎項之一，圖為第42屆大馬電影《富都青年》吳慷仁、陳澤耀，和監製王禮霖一同走上紅毯。（圖／CFP）



24年傳統斷了！台灣電影曾連霸兩屆 今年全被拒之門外



香港金像獎自 2002 年起設立「最佳亞洲電影」，後於 2012 年更名為「最佳兩岸華語電影」，直到 2020 年擴大為「最佳亞洲華語電影」，一直是華語影壇跨區域交流的重要指標。尤其是台灣電影近期氣勢如虹，前兩屆得主分別由《周處除三害》與《老狐狸》連霸。

原以為本屆將延續熱度，沒想到官方公佈的評選規則中，該獎項竟悄悄「消失」。這讓 2025 年度在香港上映且口碑極佳的台灣片如《左撇子女孩》、《96分鐘》，以及中國強片《哪吒之魔童鬧海》等作品，在報名階段就直接被判出局。

爭議連環爆！4部合資格港片離奇「被消失」 業界大呼：看不懂

除了境外華語片被拒，就連香港本土電影也爆出「被消失」疑雲。據了解，包括《不赦之罪》、《送院途中》在內的4部符合參賽資格的港片，並未出現在正式公映電影片目中。

▲Angelababy曾在香港金像獎，與馮德倫合體頒發「最佳亞洲華語電影」。（圖／CFP）

令人費解的是，金像獎協會曾在 2023 年處理紀錄片《給十九歲的我》爭議時，強硬表示「不設退出機制」，強調只要達到門檻便會自動納入候選。如今卻發生「合資格卻入不了圍」的情況，讓資深電影人田啟文在接受電台訪問時無奈表示，目前還在觀察中，「不希望這種不明朗的情況一直出現，會讓很多人感到疑惑。」

內部名單遭修改？ 協會「無回應」冷處理引揣測

據業界人士透露，金像獎協會在今年1月初悄悄修改了內部的公映電影名單，將原本列入參考的《不赦之罪》等片抽走。同遭取消資格的電影《今天應該很高興》導演楊永光受訪時也一臉茫然，直言：「我也不知道發生什麼事。」官方至今保持沈默，僅以「無回應」應對，無疑為今年的金像獎蒙上了一層難以預料的陰影。