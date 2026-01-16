《知否知否》女星爆離婚！　斷14年CEO夫：不願再困於一潭死水

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸40歲女星鄧莎曾演出《美人心計》、《延禧攻略》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等劇，近來與CEO丈夫路行參加《再見愛人5》，曝光14年婚姻中的問題，而她15日在節目結束後的發文，也被外界揣測是證實離婚。

▲鄧莎參加《再見愛人5》揭露婚姻問題。（圖／翻攝自微博／鄧莎）

鄧莎坦言，自己在去年參加節目時，因各種不實揣測，一度不敢碰社群平台，也才發覺自己對心理承受力的預估過於樂觀，「但我亦清醒知曉，我們面臨的困境，不過是大多數中年夫妻都會遭遇的尋常課題，無關對錯，只關適配。」

她與路行在一起16年、婚姻即將邁入第14年，兩人並肩從第一家公司做到企業上市，而她也一邊哺乳，一邊扎根劇組拍戲，深信擁有獨立的賺錢能力，是女性最珍貴的「立身之本」。

維持各自經濟獨立！核心症結在於「代溝與適配度差異」

談及家庭相處模式，鄧莎透露，夫妻倆始終保持著經濟獨立。男方承擔日常開支與孩子的學費，她則負責旅遊及個人父母的開銷，「而我們之間最核心的癥結，是日漸凸顯的代溝與適配度差異——這份不合適，並非一朝一夕形成，而是在歲月沉澱與諸多世事中，慢慢浮出水面。」

▲鄧莎發文談和路行的婚姻生活。（圖／翻攝自微博）

鄧莎坦言，除了孩子以外，兩人在事業、社交、資產等領域都保持獨立，「做任何決定，無需彼此參與，也不必尋求對方建議。」她在不知不覺間發現，自己早已具備獨當一面解決問題的能力，無需依附對方，「相伴越久，有效溝通卻愈發稀少。」

「空巢」恐慌蔓延！孩子出國成轉折，鄧莎決心打破僵局

鄧莎表示，過去為了孩子，她曾刻意忽略自身的訴求與夫妻間的隔閡。然而，隨著孩子出國寄宿求學，潛藏在內心的恐慌開始蔓延。她意識到孩子曾是維繫家庭完整感的橋梁，當這份聯結弱化，「懸而未決的問題，便再無回避的餘地」。這種孤立無援的感覺，成為她決心打破僵局、尋求改變的重要契機。

40歲迎來人生轉折點！鄧莎告別過去：不願再困於一潭死水

鄧莎在文中鄭重向丈夫道謝說：「非常感謝路先生這16年的相伴愛護，以及這十餘天旅程中的包容與改變。我看到他努力融入、沉下心思考，這份轉變，值得被尊重。」但她也表示：「而我，再也不願困在一潭死水之中，做那個不被看見、默默掙扎的人。我終於明白，改變他人是徒勞，唯有調整自己、掌控方向，才是對人生最好的負責。」

鄧莎還表示，自己將「告別過去」，想遵從內心做出屬於自己的下一個人生選擇。雖然並未明說，但一番話被外界解讀是「官宣離婚」。

▲鄧莎的發文被認為是暗示已經離婚。（圖／翻攝自微博／鄧莎）