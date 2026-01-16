《知否知否》女星爆離婚！　斷14年CEO夫：不願再困於一潭死水

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

型男主播「情定6年男友」下跪求婚
快訊／肯德基蛋撻改版偷漲價！
《黑澀會》女星邊睡邊哺乳！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

費德勒 周杰倫 巴鈺 李雅英 許光漢 雪碧 陳星旭 盧昱曉

《知否知否》鄧莎爆離婚！　斷14年CEO夫：不願再困於一潭死水

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸40歲女星鄧莎曾演出《美人心計》、《延禧攻略》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等劇，近來與CEO丈夫路行參加《再見愛人5》，曝光14年婚姻中的問題，而她15日在節目結束後的發文，也被外界揣測是證實離婚。

▲▼《知否知否》鄧莎爆離婚。（圖／翻攝自微博／鄧莎）

▲鄧莎參加《再見愛人5》揭露婚姻問題。（圖／翻攝自微博／鄧莎）

鄧莎坦言，自己在去年參加節目時，因各種不實揣測，一度不敢碰社群平台，也才發覺自己對心理承受力的預估過於樂觀，「但我亦清醒知曉，我們面臨的困境，不過是大多數中年夫妻都會遭遇的尋常課題，無關對錯，只關適配。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她與路行在一起16年、婚姻即將邁入第14年，兩人並肩從第一家公司做到企業上市，而她也一邊哺乳，一邊扎根劇組拍戲，深信擁有獨立的賺錢能力，是女性最珍貴的「立身之本」。

維持各自經濟獨立！核心症結在於「代溝與適配度差異」

談及家庭相處模式，鄧莎透露，夫妻倆始終保持著經濟獨立。男方承擔日常開支與孩子的學費，她則負責旅遊及個人父母的開銷，「而我們之間最核心的癥結，是日漸凸顯的代溝與適配度差異——這份不合適，並非一朝一夕形成，而是在歲月沉澱與諸多世事中，慢慢浮出水面。」

▲▼《知否知否》鄧莎爆離婚。（圖／翻攝自微博）

▲鄧莎發文談和路行的婚姻生活。（圖／翻攝自微博）

鄧莎坦言，除了孩子以外，兩人在事業、社交、資產等領域都保持獨立，「做任何決定，無需彼此參與，也不必尋求對方建議。」她在不知不覺間發現，自己早已具備獨當一面解決問題的能力，無需依附對方，「相伴越久，有效溝通卻愈發稀少。」

「空巢」恐慌蔓延！孩子出國成轉折，鄧莎決心打破僵局

鄧莎表示，過去為了孩子，她曾刻意忽略自身的訴求與夫妻間的隔閡。然而，隨著孩子出國寄宿求學，潛藏在內心的恐慌開始蔓延。她意識到孩子曾是維繫家庭完整感的橋梁，當這份聯結弱化，「懸而未決的問題，便再無回避的餘地」。這種孤立無援的感覺，成為她決心打破僵局、尋求改變的重要契機。

40歲迎來人生轉折點！鄧莎告別過去：不願再困於一潭死水

鄧莎在文中鄭重向丈夫道謝說：「非常感謝路先生這16年的相伴愛護，以及這十餘天旅程中的包容與改變。我看到他努力融入、沉下心思考，這份轉變，值得被尊重。」但她也表示：「而我，再也不願困在一潭死水之中，做那個不被看見、默默掙扎的人。我終於明白，改變他人是徒勞，唯有調整自己、掌控方向，才是對人生最好的負責。」

鄧莎還表示，自己將「告別過去」，想遵從內心做出屬於自己的下一個人生選擇。雖然並未明說，但一番話被外界解讀是「官宣離婚」。

▲▼《知否知否》鄧莎爆離婚。（圖／翻攝自微博／鄧莎）

▲鄧莎的發文被認為是暗示已經離婚。（圖／翻攝自微博／鄧莎）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鄧莎再見愛人

推薦閱讀

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

11小時前

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

12小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1小時前

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

9小時前

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

7小時前

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

2小時前

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

19小時前

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

10小時前

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

1/15 15:56

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

13小時前

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

23小時前

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

10小時前

熱門影音

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

看更多

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前0

跨海直擊／金宣虎、高允貞台上甜蜜咬耳朵低語！粉絲目睹被甜翻了

39分鐘前0

《知否知否》女星爆離婚！　斷14年CEO夫：不願再困於一潭死水

47分鐘前0

香港金像獎大地震！取消「最佳亞洲華語片」　台灣連霸紀錄中斷⋯慘遭拒門外

1小時前166

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

2小時前52

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

2小時前51

啦啦隊女神認了「險遭跟蹤到家」！　呼籲：良好距離才有良好互動

3小時前1618

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

3小時前0

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

3小時前0

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

3小時前0

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 國光女神震撼宣布「已切子宮」！
    11小時前2021
  2. 吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯
    12小時前2611
  3. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1小時前305
  4. 型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚
    9小時前81
  5. 賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊
    7小時前1012
  6. 韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸
    2小時前101
  7. 費德勒看到那球大笑　周董：好糗
    19小時前128
  8. 尾牙主持一半「老闆突衝上台」！
    10小時前261
  9. 李雅英圓夢見許光漢！
    1/15 15:56226
  10. 飯圈失控「一票藝人關微博」！
    13小時前45
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合