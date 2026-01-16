跨海直擊／甜蜜爆擊！高允貞被絆到險跌　金宣虎秒上前出手扶她

記者吳睿慈／雅加達報導

Netflix獨播戲劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞領銜主演，兩位演員在東南亞擁有高人氣，16日在印尼雅加達舉辦戲劇見面會，兩人透過遊戲環節與粉絲互動，其中一環節，他們分別抽到起床鬧鈴與晚安問候，現場氣氛熱烈。不過在活動尾聲，高允貞在移動時，不小心被絆到，所幸她很快站穩腳步，而金宣虎也秒出手扶她展現貼心。

▲金宣虎向主持人學甜蜜起床鬧鈴。（圖／記者吳睿慈攝）



金宣虎、高允貞透過戲劇宣傳來到雅加達，由於金宣虎過去經常以見面會形式來到本地，他親切說著「我回來了」，掀起尖叫聲，現場他與高允貞玩起遊戲互動，兩人與粉絲透過螢幕比默契，為了讓觀眾贏，他們當場作弊，可愛地笑喊「我傳一下心電感應」，幫助多位粉絲完成任務。

▲高允貞、金宣虎台上不斷咬耳朵，粉絲陷入瘋狂。（圖／記者吳睿慈攝）



見面會上，他們還抽出粉絲的紙條，金宣虎抽到錄製起床鬧鈴，主持人當場教學一段「起來、起來，睡得甜嗎親愛的，起來了」，現場近3千名粉絲當場融化，接著高允貞抽到晚安問候，主持人再次教學甜蜜問候語，高允貞甜喊「好好睡，希望你可以夢到我，親愛的」，觀眾給予熱情歡呼聲。

《愛情怎麼翻譯？》劇裡，高允貞不斷高傲地喊著金宣虎「寶貝」，兩人也透過各國來的網紅教學，現場學起泰文、菲律賓語、印尼語的「寶貝」怎麼講，滿滿甜蜜告白，相當寵現場粉絲。

▲▼高允貞在看版移動時，不小心自己絆到險跌，金宣虎秒上前出手要扶她。（圖／記者吳睿慈攝）



見面會接近尾聲，兩人也與粉絲全體大合照，但高允貞在移動時，不小心拐到看板，金宣虎眼明手快馬上伸手扶住她，展現滿分貼心，最後兩人輪流比著大愛心，在全場粉絲的歡呼聲下，活動圓滿結束。

《愛情怎麼翻譯？》故事描寫多語口譯員周浩鎮（金宣虎飾演），以連結不同語言為工作的角色，與深受全球喜愛的國際巨星車茂熙（高允貞飾演）相遇，並逐漸理解彼此獨特『愛之語言』的浪漫喜劇。

本劇由金宣虎、高允貞主演，並由創作《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》等著名作品的洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆及以《紅丹心》聞名的導演柳英恩執導。《愛情怎麼翻譯？》目前已經於Netflix共12集獨家上線。