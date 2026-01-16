韓元祖偶像不倫案逆轉！法院駁回上訴還清白　女方痛揭尪情勒真相

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓元祖偶像「UN」出身的演員崔正元，在2023年被指控介入他人婚姻，雙方對簿公堂。對此，當地大法院於15日駁回了女方前夫B的上訴，認定崔正元與女子A並非外遇關係，讓崔正元正式擺脫不倫爭議，法律費用也將由B全數負擔。

▲崔正元在2023年被控當小王。（圖／翻攝自崔正元IG）

B在2023年指控崔正元與其妻A有婚外情，並要求韓幣1億元（約新台幣236萬元）的損害賠償。雖然在一審中，法院曾判處A須賠償，但到了首爾高等法院出現大逆轉，法官認為崔正元與A的互動並不構成不當行為，並直指家庭破裂的原因在於B「高壓的態度」，表示：「難以認定因A與崔正元的關係而導致婚姻關係破裂。」駁回B的上訴。

▲崔正元不倫案逆轉。（圖／翻攝自Will娛樂官網）

判決確定後，A在社群媒體發布上訴狀，感性寫道「這是等待了 4 年多才等到的結果」、「我終於從那個把不是外遇硬說成是外遇、害了許多人的人，那個雙標界的極致且到處行騙的人，以及他的情感操控（Gaslighting）中擺脫出來了」。

此前，崔正元始終主張清白，他強調與A聯絡，純粹是因為對方是「相處親近的鄰家妹妹」，雙方僅是問候性質的聯繫，既非昔日戀人也無外遇事實。