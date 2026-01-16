跨海直擊／金宣虎、高允貞台上甜蜜咬耳朵低語！粉絲目睹被甜翻了

記者吳睿慈／雅加達報導

Netflix獨播戲劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞領銜主演，兩位演員在東南亞擁有高人氣，16日在印尼雅加達舉辦戲劇見面會，兩人踏上紅毯與近3千名粉絲互動，親切與四面八方粉絲打招呼，當看到有人舉起應援，他們也彼此提醒，露出大大笑容給予反應，更共同比出劇裡象徵的「四葉草」，甜蜜互動延續到戲外，令全場粉絲陷入瘋狂。

▲▼金宣虎、高允貞共比四葉草超可愛。（圖／記者吳睿慈攝）



金宣虎、高允貞16日出席雅加達戲劇見面會，特地踏上紅毯與粉絲互動，兩人有備而來，在上台以前還一起合比出「四葉草」手勢，雙手貼在一起，引起全場粉絲陣陣尖叫聲暴動。

▲金宣虎、高允貞台上咬耳朵。（圖／記者吳睿慈攝）

他們互動超甜，只要一對視就笑出來，由於金宣虎過去來過雅加達，熟知印尼話「謝謝」，高允貞聽到台下稱讚「好漂亮」，她立刻向金宣虎咬耳朵請教「謝謝」的說法，兩人當著粉絲的面靠近彼此講悄悄話，又是一陣熱烈尖叫聲。

▲▼金宣虎、高允貞互動很甜蜜。（圖／記者吳睿慈攝）



有趣的是，現場遊戲環節讓兩位模仿表情符號，金宣虎在比鬼臉的這關卡住，高允貞立刻虧他「滿帥的」，他則一臉不相信回答：「我感受不到你的真心。」輪到高允貞時，她的表情符號是「皇冠」，機智把兩隻手放在頭上，令金宣虎驚呼：「我剛剛看到第一念頭想說『這不是表情符號，你該怎麼比』，果然比我還會，哇，amazing！」

《愛情怎麼翻譯？》故事描寫多語口譯員周浩鎮（金宣虎飾演），以連結不同語言為工作的角色，與深受全球喜愛的國際巨星車茂熙（高允貞飾演）相遇，並逐漸理解彼此獨特『愛之語言』的浪漫喜劇。

本劇由金宣虎、高允貞主演，並由創作《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》等著名作品的洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆及以《紅丹心》聞名的導演柳英恩執導。《愛情怎麼翻譯？》目前已經於Netflix共12集獨家上線。