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跟兒子差了40歲　徐若瑄「我要努力活久一點…」晚婚爸媽們全哭了

記者劉宜庭／綜合報導

藝人徐若瑄跟老公李雲峰結婚後，在2015年生下兒子小V寶（Dalton），當年的她已經40歲，屬於高齡產婦，歷經162天臥床安胎，期間還挨了上百針，懷孕過程相當辛苦。然而，在順利生下愛子後，她如今又在IG有感而發感嘆，希望自己可以活久一點，背後原因及真實心聲，讓不少同樣晚婚的爸媽網友全看哭了。

▲徐若瑄做流感快篩，被網友以為懷孕。（圖／翻攝自臉書／徐若瑄 Vivian Hsu）

▲徐若瑄兒子有老婆就不要愛媽媽。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

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▲徐若瑄婚後育有寶貝兒子小V寶。（圖／翻攝自徐若瑄臉書、Instagram）

徐若瑄24日透過Instagram發文，曬出一張健身照，有感而發地寫道：「我要努力健康活久一點！」原來，她希望能陪伴兒子小V寶成長，無論是兒女上小學、中學、高中、大學畢業，還是出社會工作、結婚生子，甚至是抱孫，她都期盼著自己能親睹這一切，「希望我們都有這種福氣…。」

於是，徐若瑄許下的新願望，便是「活到九十九」，然而，她下秒也表示，「想到若只能活到六十心會絞痛。」一番言論一出，立刻勾起大票晚婚爸媽網友心中共鳴，不少人留言感嘆，「晚婚的特別有感觸」、「我也是，好有感覺，要健康的活久一點」、「高齡產婦＋1，後悔自己不早點生」，許多粉絲也紛紛替女神加油、希望她能達成願望，在網路上意外引發不少討論。

▲徐若瑄吐心聲狂勾網友共鳴。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

▲徐若瑄發文吐心聲，狂勾網友共鳴。（圖／翻攝自徐若瑄Instagram）

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