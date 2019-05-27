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還記得「9527」嗎？　《唐伯虎點秋香》暗藏密碼…其實是髒話！

記者劉宜庭／綜合報導

「9527就是你的終身代號，開始做事！」看過《唐伯虎點秋香》的人，一定記得這句台詞。如今，又逢遇了10年一度的「9527日」（2019527日），令不少影迷再度回想起，當年這段經典橋段，而該串密碼背後所藏的真正涵意，也再度被網友翻出熱議。

▲鄭佩佩（左）在《唐伯虎點秋香》中飾演「華夫人」。（圖／翻攝自YouTube）

▲唐伯虎到華夫人家中成為伴讀書僮。（圖／翻攝自YouTube）

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在《唐伯虎點秋香》中，周星馳飾演的唐伯虎，為了親近秋香（鞏俐 飾），於是到了華夫人（鄭佩佩 飾）家中，成了伴讀書僮「華安」。一開始，他只是個僕人，只能用「9527」代碼來稱呼。

至於「9527」到底代表什麼意思？過去外界眾說紛紜，直到該片導演李力持親自出面說明，才解開多年以來的疑惑。據港媒《香港01》報導，李力持表示，「原意其實是粗口，但電影中不可以直接說髒話，其實都是一種次文化，觀眾又容易接受。」

9527這串數字，隨著《唐伯虎點秋香》熱播，成為經典數字。（圖／翻攝自YouTube）

▲9527這串數字，隨著《唐伯虎點秋香》熱播，成為經典數字。（圖／翻攝自YouTube）

而所謂的髒話，其實是粵語諧音延伸而成，9在廣東話中的諧音近似「鳩」，也就是男性生殖器的意思；5則是代表「唔」，即國語的「不、不能」；2的粵語諧音則相當於容易的「易」；7是「出」，因此組合起來整句話就是「鳩唔易出」，再轉個彎翻譯成台灣使用的國語，意思就是「屌不容易出來」之意。此外，也有網友接著延伸，解釋成形容人「該硬起來的時候不硬」。

另外，這串數字到了台灣PTT之後，因為唐伯虎在劇中講述自己身世的數來寶，讓華夫人和侍女皆「身心舒暢」，紛紛在心中吶喊：「謝謝你啊，9527！」被網友拿來當作趣味性表達「謝謝你、感謝」的流行用語。

9527這串數字，隨著《唐伯虎點秋香》熱播，成為經典數字。（圖／翻攝自YouTube）

▲9527衍伸到台灣PTT，另有感謝你、謝謝之意。（圖／翻攝自YouTube）

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9527, 唐伯虎點秋香

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