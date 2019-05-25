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吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

記者劉宜庭／綜合報導

本土天王吳宗憲育有3女1子，日前突然PO出從未曝光的二女兒Vivian的照片，還揭露對方目前在自家公司當總經理，引起網友熱烈討論。近來，在錄影期間，他又突然自爆，不久前與二女兒當街發生爭吵，最後父女倆相擁而泣，一番言論一出，讓眾人驚訝不已，意外引發討論。

▲▼吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

▲吳宗憲日前罕見曝光二女兒Vivian（左）正臉，掀起一陣熱議。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲 Jacky Wu）

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在節目《小明星大跟班》24日播出內容中，薔薔（林嘉凌）透露從小被父親「軍事化教育」，小時候常被家人、老師打，也正因為如此，以前談戀愛都不敢讓家人知道，遇到狀況或困難，也都是自己解決。

吳宗憲聽完薔薔一番經歷，忍不住有感而發地表示，「爸爸媽媽真的，孩子不能打，孩子完全不聽話，你可以用愛融化他。」說到這裡，他也舉出自身例子，突然轉頭問在場的大女兒Sandy（吳姍儒）：「妹妹有跟妳講嗎？」看見對方一臉疑惑，他接著才說起，自己先前和二女兒Vivian當街吵架的事情。

▲吳宗憲自爆當街大罵二女兒，父女倆講到都哭了，最後相擁和解。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲自爆當街大罵二女兒。（圖／翻攝自YouTube／ 我愛小明星大跟班）

「我跟她兩個人，我們在咖啡廳門口的巷子旁邊，因為吵架嘛，我就罵了她。」原來，吳宗憲和二女兒是因為工作上的問題，才會發生口角，他也自認在工作上很嚴厲，不過話鋒一轉，下秒形容自己在親情方面很柔軟，最後雙方也順利和解：「兩個人講到哭了，然後在巷子裡面擁抱。」

▲吳宗憲自爆當街大罵二女兒，父女倆講到都哭了，最後相擁和解。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲自爆當街大罵二女兒，父女倆講到都哭了，最後相擁和解。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲透露當時與二女兒都講到都哭了，最後相擁和解。（圖／翻攝自YouTube／ 我愛小明星大跟班）

吳宗憲笑說，對面咖啡廳裡面，有人一直拿相機在拍，不過當時天空中還下著小雨，如今他回想起來，也忍不住感嘆，「好溫馨喔！」講到這，他也回歸正題，大喊：「去交（男女朋友）、去交！OK的！」

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

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吳宗憲, 憲哥, Vivian, 小明星大跟班, 吳姍儒, Sandy

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