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2任台灣女友都劈腿！法男「背三太子環島」　廟婆昏倒起乩..1句話找到真愛

記者李玟儀／綜合報導

住在台灣長達11年的吉雷米來自法國，因為跟著天主教會來台當志工，深深對這片土地著迷，對台灣民俗文化頗有研究的他，曾背著25公斤的三太子環島，因此受到媒體及民眾關注，但吉雷米和台灣的緣份不只是土地與文化，同時也包含了感情。

▲▼神明幫法國人介紹老婆。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲吉雷米接連被台灣女友劈腿。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

吉雷米日前在節目《新聞挖挖哇》中透露，曾經交過台灣女友，結果對方劈腿，第一次環島後又展開一段新戀情，沒想到6個月後依舊是以「被劈腿」收場，傷痕累累的決定讓自己沉澱一下，選擇背三太子環島。

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在環島期間因為媒體報導的關係，有不少人加入跟著吉雷米一起跑，當中有些女孩子主動搭訕，但是因為那尊三太子是開光過的神明，吉雷米必須遵守一些規定，像是吃素一個月等，因此他不為所動，直到在台南時他突然對一個女孩一見鍾情，這個女孩就是現在的老婆小乖。

▲▼神明幫法國人介紹老婆。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲吉雷米現在的老婆是神明介紹的。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

吉雷米說當時在台南遇到時，雖然有被電到的感覺，但他沒有行動，直到在台東行經一間廟宇，他向王母娘娘求教，「為什麼我一直想她，我是不是跟她有緣？」一擲筊得出聖筊，最神奇的是，他和廟裡的廟婆一起吃飯時，對方突然昏倒起乩告訴他：「我知道那個女生，你有遇到一個女生在台南，她就是你命中注定的人。」

吉雷米後來打電話給小乖，對方卻說：「屁啦！外國人都用這招把妹。」但他沒有放棄，結束環島後，持續和對方聯絡，兩人才交往進而結婚，而這段由神明牽線的緣分也成為一樁美談。

▲▼神明幫法國人介紹老婆。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼神明幫吉雷米介紹老婆。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼神明幫法國人介紹老婆。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

有趣的是，吉雷米也偷偷在節目中抱怨老婆愛碎碎念，但是雖然嘴上這麼說，但心裡知道老婆嘮叨是因為在乎，他用台語說：「聽某嘴，大富貴。」同時他也特別感謝前兩段感情裡劈腿的台灣女生，「妳們不劈腿我不會遇到小乖這麼好的女生。」

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三太子, 吉雷米, 新聞挖挖哇

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