ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

有吳慷仁還不夠　鍾瑤與他的曖昧期「橫跨兩任男友」

圖文／鏡週刊

先前鍾瑶跟吳慷仁因合作電影進而交往，然後莫名被拋棄，沒想到隔了2年，她再因戲戀上有「小張震」名號的曹晏豪。本刊直擊小倆口十指緊扣、激抱、戴眼罩進行情趣約會，一路從士林天文館親到陽明山的濃霧之中，期間甚至在劇場激吻24秒！

請繼續往下閱讀...

不過極煞風景的是，鍾瑶曖昧曹晏豪時，已有一名肌壯男友名叫Andy；有位Andy的友人向本刊透露，其實Andy跟鍾瑶交往半年之後，就覺得她跟曹晏豪過分要好，尤其鍾、曹本來就認識超久，都開過咖啡店，而且2人曖昧期間，甚至橫跨了Andy之前的吳慷仁。

雖然被吳慷仁甩得莫名奇妙，中間還出現邵雨薇，但如今鍾瑶（左）跟曹晏豪（右）因戲相戀，但她也被爆背叛了前男友Andy。

宣傳電影《狂歡時刻》時，曹晏豪就曾透露因和鍾瑶過去同為咖啡廳老闆，進而相識，他還開玩笑說：「會討論買哪一家咖啡豆比較便宜。」然後2人又都學設計，話題相當投緣，趁著終於共演《狂》片還互相激勵彼此「一起往前走」。

至於和曹晏豪演感情戲不尷尬？鍾瑶也強調自己絲毫不擔心，還說：「我們原本就相當好，感情不需要特別培養了。」沒想到小倆口感情一下突飛猛進到熱戀的忘我境界。


更多鏡週刊報導
【路邊吮新歡1】直擊鍾瑶暗夜吸吮小張震　前男友慘出局　
【路邊吮新歡2】公共場所調情新境界！眼罩增情趣　鍾瑶24秒熱吻曹晏豪
【路邊吮新歡4】沒名分又抓包鍾瑶變心　「永和吳建豪」憤而分手

《玩很大》五月天現身悲劇了！　痴等2星期網友「3負評洗版」

推薦閱讀

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

夢多爆穩交「小13歲混血辣模」！　深夜打扮清涼帶回家…疑洩同居ing

夢多爆穩交「小13歲混血辣模」！　深夜打扮清涼帶回家…疑洩同居ing

從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐埋藏半個月心情

從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐埋藏半個月心情

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

床照瘋傳…又爆18禁博鬥片！　姚子羚「我也只是普通人」洩心聲

床照瘋傳…又爆18禁博鬥片！　姚子羚「我也只是普通人」洩心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

夢多爆穩交「小13歲混血辣模」！　深夜打扮清涼帶回家…疑洩同居ing

從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐埋藏半個月心情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 鍾瑶, 曹晏豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《獨孤》太師回來了！　徐正溪《鳳奕》癡情撩何泓姍：此生不負妳
  2. 拍《冰與火》窮到買不起機票…窩在貨車裡睡！　花9年翻身成「水行俠」
  3. 老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單
  4. 有吳慷仁還不夠　鍾瑤與他的曖昧期「橫跨兩任男友」
  5. 遊牧影展得獎名單！Janet夫妻檔《麵包工廠》奪下最大獎
  6. 鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」
  7. 劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱
  8. 完全不知道故事就接下電影！資深影后「這頂」有玄機
  9. 《哥吉拉II怪獸之王》開箱／4大怪獸世紀同框⋯最後30分鐘感動到哭！片尾有2個彩蛋
  10. 寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366