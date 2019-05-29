有吳慷仁還不夠　鍾瑤與他的曖昧期「橫跨兩任男友」

圖文／鏡週刊

先前鍾瑶跟吳慷仁因合作電影進而交往，然後莫名被拋棄，沒想到隔了2年，她再因戲戀上有「小張震」名號的曹晏豪。本刊直擊小倆口十指緊扣、激抱、戴眼罩進行情趣約會，一路從士林天文館親到陽明山的濃霧之中，期間甚至在劇場激吻24秒！

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不過極煞風景的是，鍾瑶曖昧曹晏豪時，已有一名肌壯男友名叫Andy；有位Andy的友人向本刊透露，其實Andy跟鍾瑶交往半年之後，就覺得她跟曹晏豪過分要好，尤其鍾、曹本來就認識超久，都開過咖啡店，而且2人曖昧期間，甚至橫跨了Andy之前的吳慷仁。

宣傳電影《狂歡時刻》時，曹晏豪就曾透露因和鍾瑶過去同為咖啡廳老闆，進而相識，他還開玩笑說：「會討論買哪一家咖啡豆比較便宜。」然後2人又都學設計，話題相當投緣，趁著終於共演《狂》片還互相激勵彼此「一起往前走」。

至於和曹晏豪演感情戲不尷尬？鍾瑶也強調自己絲毫不擔心，還說：「我們原本就相當好，感情不需要特別培養了。」沒想到小倆口感情一下突飛猛進到熱戀的忘我境界。



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