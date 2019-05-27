余文樂新刺青「是卡通圖案」！　背後原因藏滿滿父愛

記者劉宜庭／綜合報導

香港男星余文樂和名模老婆王棠云（Sarah）結婚後，2018年5月迎來兒子余初見（Cody），日前為愛子慶祝1歲生日時，夫妻倆特地準備了「查理布朗（Charlie Brown）」的造型蛋糕，沒想到愛子心切的他，如今更為了寶貝兒子，將該卡通人物直接刺青在身上，令不少粉絲驚訝不已。

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▲余文樂與王棠云婚後育有寶貝兒子余初見。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

雖然余文樂對於孩子隱私極為保護，幾乎從未讓兒子公開露臉過，最多僅曬過幾張「側臉照」，但仍讓不少網友從畫面中看出，Cody臉蛋似乎和卡通史努比（Snoopy）中的人物「查理布朗」有幾分相像。

▲余文樂雖然常曬娃，但從未讓兒子正臉曝光。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

此外，先前夫妻倆為愛子慶生時，余文樂不僅準備了查理布朗的生日蛋糕，還直接寫下：「HAPPY BIRTHDAY to Charlie Brown.（祝查理布朗生日快樂。）」似乎早已經將該卡通人物變成兒子的代名詞。

▲余文樂不久前準備了查理布朗的造型蛋糕為兒子慶生。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

▲余文樂的新刺青是查理布朗。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

如今，余文樂於27日晚間在Instagram發文，曬出身上增添的全新刺青，圖案正是查理布朗。而他為了兒子刺青的溫馨舉動，不僅融化大票粉絲的心，同時引來不少網友猛CUE老婆王棠云，「太太會不會吃醋」、「有老婆的嗎」、「有沒有莎拉公主的」、「加上老婆就完美了」，意外引發不少討論。