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女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

記者劉宜庭／綜合報導

第72屆坎城影展熱鬧進行中，每天都有各國女星、名模精心打扮登上紅毯，不少巨星自帶氣場，也頻頻吸引攝影師目光。不過，日前卻發生突發狀況，巴西辣模Fernanda Liz走上紅毯時，禮服胸前布料竟突然下滑，不慎讓重要2點走光，嚇壞現場眾人，她得知後也瞬間面露驚訝，趕緊伸手遮住胸前部位。

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▲Fernanda Liz坎城紅毯走光。（圖／達志影像）

▲Fernanda Liz發覺走光面露震驚。（圖／達志影像）

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女模Fernanda Liz來自巴西，擁有181公分的高挑身材，22日現身坎城紅毯，為法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）主演電影《Oh Mercy！》首映會助陣。當時，她身穿鵝黃色蛋糕裙亮相，低胸平口的服裝設計，也大方展現了性感好身材，一登場立刻吸引全場目光焦點。

▲Fernanda Liz坎城紅毯走光。（圖／達志影像）

▲Fernanda Liz坎城紅毯走光。（圖／達志影像）

▲Fernanda Liz坎城紅毯走光。（圖／達志影像）

沒想到，Fernanda Liz紅毯走到一半，疑似因為動作過大，導致胸前布料滑落下來，不慎讓重要2點走光見客，當她驚覺悲劇發生、趕緊伸手遮胸時，卻已為時已晚。事發當下，她僵在原地，露出尷尬笑容，後來工作人員火速上前幫忙整理服裝，才讓這段插曲落幕，事後，她本人也透過IG發文，感謝當下給予她幫忙的人們，回應展現過人高EQ，獲得不少粉絲好評。

▲Fernanda Liz坎城紅毯走光。（圖／達志影像）

▲工作人員火速上前幫忙Fernanda Liz整理衣服。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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