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Paul結過2次婚！8個月閃離千金老婆　雙方家長當面互罵三字經

記者劉宜庭／綜合報導

藝人Paul（朱柏仰）在演藝圈有「生活玩家」之稱，與小17歲的老婆咪咪結婚約3年，育有2女，家庭生活幸福美滿。不過，鮮少人知道的是，頂著富二代光環出生的他，其實先前有過一段斷命婚姻，只不過當時雙方為了門當戶對，在沒有感情基礎的狀況下結婚，最後僅維持8個月就閃電離婚。

▲Paul與咪咪婚後育有2女，家庭生活幸福美滿。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

▲Paul與咪咪婚後育有2女，家庭生活幸福美滿。（圖／翻攝自Facebook／Paul與咪咪的朱式會社）

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Paul的爺爺當過教育部長、銀行董事長，爸爸則是物流運輸公司的老闆，因此他從小備受寵愛，不但卻也因為這樣的背景，進而影響到他的婚姻生活。在24日播出的《小明星大跟班》中，他罕見提到，自己先前有過一段婚姻，當時為講求門當戶對，在家人的安排下，與一名認識僅半年的千金結婚。

▲Paul在節目《小明星大跟班》上，罕見提到前一段婚姻。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲Paul在節目《小明星大跟班》上，罕見提到前一段婚姻。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

當時，Paul認為，愛不愛不重要，只要有一點感覺就可以：「反正結婚以後應該就另一個世界，就不用談情說愛了嘛，反正以後就是變親情，而不是愛情了。」沒想到，他後來發現，一切都和原先想像的完全不同，「沒有愛情，連8個月都撐不下去。」

▲Paul在節目《小明星大跟班》上，罕見提到前一段婚姻。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲Paul驚覺沒有愛情的婚姻，「連8個月都撐不下去。」（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

於是，Paul找女方坐下來深聊，主動坦白內心想法，「我覺得我們兩個這樣下去好像不是一個辦法。」他本以為女方會很生氣，沒想到對方冷靜回說，「對，我也這樣覺得。」於是雙方達成共識，沒多久就去辦離婚，且在登記完之後，才互相跟對方家長講。

「不得了，完全爆炸！」Paul透露，事發後，因為兩方面子完全掛不住，雙方家長還在長桌上談判，罵到三字經都冒出來，互譙到後來已經很難聽了，「最後是我媽說：『走，我們回去。』」才結束了這尷尬場面。此外，在節目播出後，有部分網友留言驚呼，「Paul（之前）有結過一次婚，我都不曉得耶。」意外引發討論。

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關鍵字

Paul, 朱柏仰, 生活玩家, 小明星大跟班

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