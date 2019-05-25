鏡面反射Popu寶兒「真實身材」！　中空照3個月前後對比…庭萱：強

記者劉宜庭／綜合報導

女星寶兒（吳昀廷）是女團「Popu Lady」其中一員，曾和宇珊一起登上大陸選秀節目《創造101》，近來更推出個人寫真EP，人氣持續累積。她私底下常在社群網站分享工作、生活點滴，25日難得小露性感，PO出穿著低胸短版運動背心的自拍「中空照」，也展現鍛鍊已久的馬甲線成果，在網路上意外掀起一陣熱議。

請繼續往下閱讀...

▲寶兒常在社群網站分享工作、生活點滴。（圖／翻攝自寶兒臉書）



寶兒25日晚間透過Instagram發文，分享一張對著鏡子自拍的「炫腹全身照」，展現經過努力健身鍛鍊後的結實腹肌及馬甲線條，忍不住笑說：「這真的很努力啊，別擔心寶寶的馬甲好嗎。」

▲寶兒曬出炫腹照。（圖／翻攝自寶兒Instagram）



寶兒透露，聽教練說馬甲線跟肌肉是天生的，她才知道，「原來我是有一塊塊的肌肉跟線，因為不知道它極限是什麼樣子，所以一直努力很期待它的變化。」同時，她也透過IG限時動態，PO出從2018年12月到隔年3月的照片做對比，雖然僅隔短短3個月時間，卻仍不難看出隨著鍛鍊時間的累積，腹部線條也越來越明顯。

▲寶兒3個月前後對比照，腹肌線條越來越明顯。（圖／翻攝自寶兒Instagram）



文末，寶兒還放話，要在這個夏天「跟他拼了」，決心要買更多小背心、短褲和短裙，同時也不忘感謝教練們的協助，傲人腹肌線條，不但讓庭萱大讚「強！」同時也引來大票粉絲留言驚呼，「厲害」、「太性感了」、「你好瘦啊」，意外引發不少討論。