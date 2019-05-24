快訊／前MP阿翔再婚！　林匯喬宣布升格人母：期待一家五口

記者劉宜庭／綜合報導

前「MP魔幻力量」鼓手阿翔（黃柏翔）2017年和陳艾琳離婚後，被拍到和女星林匯喬一起回住處過夜，女方隨後曬出依偎照默認戀情「我們很好！啾咪」，他也曾PO出合照放閃。沒想到，如今女方在IG報喜，小倆口已經登記結婚，自己也將升格人母，突如其來的喜訊，讓大票粉絲又驚又喜。

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▲林匯喬與阿翔登記結婚，同時曬出超音波照宣布升格人母。（圖／翻攝林匯喬IG）

24日是台灣同婚合法登記正式上路的第一天，不少同志都選在這天登記結婚，名正言順地成家。恰巧選在這天步入婚姻的林匯喬，也在IG報喜表示，「5/24對台灣人來說是個重要的大日子，而我也在今日成為人妻人母。」原來，她不僅與阿翔正式登記結婚，肚中也懷有小倆口愛的結晶，忍不住感性表示：「一下子有了兩種身分意味著兩個責任，願我們在人生的下一個階段，都能成為更好的人。」

包括2隻貓咪「火山灰」在內，林匯喬與阿翔即將組成一家五口，對於即將到來的新成員，她也表示非常興奮，字字句句都流露出將升格人母的喜悅。至於登記結婚時，小倆口拿出自製的結婚書約，並特地在上頭印著寵物火山灰的圖片，背後藏著超暖原因：「因為他們也是重要的證人。」

▲林匯喬、阿翔自製結婚書約。（圖／翻攝林匯喬IG）

事實上，早在一個多月前，阿翔就曾曬出超音波照，語帶神秘地寫道，「準備迎接人生的下一個階段！希望你能平安的到來，iamready（我準備好了）。」不過，由於當時恰巧逢遇愚人節，不少人都以為他只是在開玩笑，沒想到如今真的將升格當爸，引來不少粉絲留言祝賀、恭喜2人雙喜臨門，也在網路上掀起一陣熱烈討論。

▲阿翔早在愚人節就曾PO出超音波照。（圖／翻攝自阿翔Instagram）

【林匯喬IG全文】

5/24對台灣人來說是個重要的大日子

而我也在今日成為人妻人母

一下子有了兩種身分意味著兩個責任

願我們在人生的下一個階段 都能成為更好的人

堅持結婚書約要自己做，要有火山灰，因為他們也是重要的證人

即將到來的新成員，讓我非常興奮

期待一家五口未來的旅程