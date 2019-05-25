《RM》錄影遭擠出C位！　全昭旻控池錫辰「一直往外推我」傷心了

記者劉宜庭／綜合報導

節目錄影時，主持人所站的位置，往往會影響露臉機率，「C位（中心位置）」更是所有人都爭相想爭取的關鍵位置。沒想到，日前南韓綜藝《Running Man》錄影時，全昭旻發現，自己被「王鼻子」池錫辰擠出原先位置，忍不住開玩笑虧：「好傷心。」成員間自然而不做作的逗趣互動，也意外引發一陣熱烈討論。

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▲全昭旻（左）笑虧池錫辰把她擠出去。（圖／翻攝自愛奇藝）

在日前播出《RM》9周年特輯中，所有人換上螢光綠團服，準備進行團體戰，和製作單位進行PK。沒想到，當成員們一字站開，就定位要開錄時，全昭旻突然獨自笑出聲來，並退到最旁邊的位置，隨後仍忍不住站出來指控，稍早被池錫辰擠出中間位置，「好傷心，我想自然地站到這，錫辰哥哥一直往外推我。」一番言論一出，立刻引發全場大笑，也讓HAHA跟著起哄笑說，「我懂、我懂！」

▲所有人站成一排時，全昭旻突然獨自爆笑。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻退到畫面最右邊位置。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻指控被池錫辰往外推。（圖／翻攝自愛奇藝）

雖然池錫辰一開始裝傻，反問：「我什麼時候？什麼時候？不記得了，別騙人！」然而全昭旻隨即笑著CUE工作人員，「攝影機拍到了吧？應該拍到了。」這時，畫面一轉，切到先前成員們就定位時的畫面，池錫辰果真微微將身體往全昭旻方向移動，填補原先對方想站著的位置，這段畫面還被後製上「中間位置，鋼鐵防守」的字幕，同時也成為搶C位的鐵證。

▲池錫辰裝傻。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻CUE工作人員「拍到了吧」。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲節目回放畫面，池錫辰確實往全昭旻方向移動了一步。（圖／翻攝自愛奇藝）

劉在錫笑虧，「為什麼總是對小事那麼貪心！」池錫辰隨即解釋，「不是貪心，我已經找好位置了…」沒想到，他下秒直接問全昭旻，「為什麼要擠進來？」一番話瞬間讓全場再度爆笑。此外，雖然因為C位引發小插曲，但雙方臉上完全沒有一絲怒氣，錄影氣氛也十分歡樂，也顯見成員間累積足夠交情，才能夠如此大方地開彼此玩笑。

▲劉在錫開玩笑虧池錫辰貪心。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲池錫辰反問全昭旻「為什麼要擠進來？」全場笑翻。（圖／翻攝自愛奇藝）