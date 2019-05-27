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陳喬恩「有機會進入家庭」罕揭感情史！　洩40歲單身心聲

記者傅家妤／綜合報導

陳喬恩在4月迎來40歲生日，雖然事業非常成功，卻鮮少有緋聞傳出，身邊也鮮少出現男伴，因此外界都非常關心她的感情生活。近來她上訪談節目，罕見談及私生活，並透露過去曾為了工作放棄了一段「有機會進入家庭」的感情，但她並不後悔：「要接受自己的選擇。」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自騰訊視頻／《女人30+》）

▲陳喬恩節目上洩心聲。（圖／翻攝自騰訊視頻／《女人30+》）

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陳喬恩在訪談節目《女人30+》當中透露，曾有過一段感情有機會能修成正果，但當時她選擇了留在北京拍戲，所以最後無疾而終，而近幾年來身邊雖然有出現過追求者，但她卻放狠話拒絕對方：「你這人有點煩！」她認為可能是因為沒遇上喜歡的人，也希望自己可以改變，「我多希望我可以溫柔一點，可是我就不會啊，我想要撒嬌，不知道從何撒起，而且變溫柔就不是陳喬恩啦，所以對自己誠實一點，做自己。」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自騰訊視頻／《女人30+》）

▲陳喬恩直言依舊相信一見鍾情。（圖／翻攝自騰訊視頻／《女人30+》）

「我是陳喬恩，今年40歲，我覺得人很勇敢，才能去當一個小孩！」到了40歲，她雖然偶爾會感到孤獨焦慮，但這些感受並非來自單身，認為焦慮感並不會因為有了家庭或小孩得到緩解。她依舊期待愛情，相信一見鍾情，認為「不要為了結婚而結婚，除非你夠喜歡這個人，你愛他愛到就是你想要跟她永遠生活在一起，不然別人說的都是屁，我覺得超對的，（但）總是有人比我自己還要在乎我的生活狀態跟我的年齡。」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自騰訊視頻／《女人30+》）

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自騰訊視頻／《女人30+》）

▲陳喬恩認為親手打造的家也能給自己歸屬感。（圖／翻攝自騰訊視頻／《女人30+》）

談及被外界稱為「剩女」，陳喬恩也忍不住抱怨：「什麼叫做剩女，你叫一個女生剩下的剩，這是很狹隘的想法，是強盛的盛，盛開的盛！」雖然單身，但她卻過得非常開心，認為自己買的房子就可以帶來歸屬感，「給你歸屬感的不一定是男人，你選擇的地方，你創造的家，或是這張沙發，它就是歸屬感。」

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