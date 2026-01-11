獨家／還記得她嗎？小S昔調侃「不要再裝聽不見」　《康熙》葦萱近況曝光

記者孟育民／台北報導

還記得她嗎？小S曾在《康熙來了》節目中調侃一句：「葦萱妳不要再裝出聽不見的表情好不好？」隨後搭配一段駝背、放空神模仿，這段表情包在網路上流傳至今已超過14年，仍不時被網友翻出討論，成為《康熙來了》的代表性迷因之一。沒有繼續在螢光幕前發展的葦萱，近日接受《ETtoday星光雲》專訪，久違曝光近況。如今留著一頭俏麗短髮的她，狀態維持依舊，透露目前在金融業任職，過著朝九晚五的上班族生活，也談起當年往事。

▲▼葦萱當年被小S神模仿，片段至今仍不時被網友翻出。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

回顧演藝經歷，葦萱坦言當時其實還只是17、18歲的高中生，以模特兒身分踏入演藝圈，曾在《全民最大黨》擔任舉牌員，也因節目中跌倒意外受到關注，後來再登上《康熙來了》「人氣美女卸妝單元」，沒想到留下至今仍被反覆播放的經典畫面。她笑說：「那時候真的沒想那麼多，只是把每一次通告當作一種社會經驗。」

葦萱也提到，當年父母對她在演藝圈的態態相當支持，「反而是我爸媽一直鼓勵我，不要放棄任何一次通告機會，覺得都是歷練。」加上當時有經紀約在身，只要有工作幾乎都會接下來。她形容自己那幾年在演藝圈「戰戰兢兢」，但前輩們都相當照顧她，「現在回頭看，會覺得當時的自己其實滿勇敢的。」

▲葦萱現如今留著俏麗短髮。（圖／本人提供）

至於被網友不斷轉傳的「聽不見」駝背畫面，葦萱則以輕鬆態度看待。她笑說，當時是真的完全素顏、戴著眼鏡，加上近視又太放鬆，「就不小心放空了」，也沒想到會被小S cue到。她坦言，這10多年來從沒看過自己影片，反而是最近因為朋友按讚、傳給她，才再次看到，「可能朋友傳太多次，老天才讓我看到吧！」

對於「卸妝」是否曾帶來困擾，葦萱直言完全沒有，因為私下本來就不太化妝，「我覺得素顏比較舒服自在。」倒是朋友偶爾會開玩笑，要她重現當年的表情，讓她哭笑不得。

▲葦萱《康熙來了》經典畫面。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

離開模特兒圈後，葦萱轉戰金融業，一待就是五年，中間也曾挑戰國產品牌分析、廣告投放與電商平台PM等工作，去年再度回到金融產業。她笑說自己一直很喜歡挑戰不同領域，也相當享受現在穩定又充實的生活節奏。