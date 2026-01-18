《黑白2》林盛根煮飯太快！遭質疑校園霸凌　他笑出來：我沒上過學

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣料理競賽節目《黑白大廚2》日前完美收播，幾位主廚也因此獲得超高人氣。其中，以「速度」打響名聲的主廚林盛根，在闖關時端出多達5道菜，雖然最後沒能晉級，但給觀眾留下很深印象。怎料，卻因煮菜模式被韓網虧「煮飯模式很狂野，該不會學生時期有校園霸凌疑雲吧」，對此，他日前在YouTube頻道上正面回應，大方笑答：「我沒上學，所以不可能會校園霸凌。」強而有力的回應，擊破謠言。

▲《黑白2》林盛根煮飯速度很快，沒想到遭質疑校園霸凌。（圖／翻攝自林盛根YouTube）

林盛根近日在YouTube頻道教授料理秘訣，在打蛋的過程中，他突然想到網友的評論，對著鏡頭提問：「不是有人說我的做菜方式很暴力嗎？就是這樣（咚咚咚）打蛋，有觀眾看到就覺得『啊，林盛根煮菜很暴力耶』，我是個很溫馴的人！」他正面解釋著自己的爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《黑白2》林盛根遭質疑校園霸凌，他笑出來正面回答「我沒上過學」。（圖／翻攝自林盛根YouTube）



林盛根解釋：「我是手速很快，但不是暴力。」甚至有觀眾表示「林盛根的個性很狂野，他一定跟校園暴力有關聯」，他同樣正面回應：「抱歉喔，我沒上過學，所以不可能會校園霸凌。」一句話就擊碎的謠言。

事實上，林盛根從國中三年級就離開家裡，開始工作，後來雖然上了高中，但沒多久又休學，他笑答：「我根本沒有時間校園霸凌，所以這部分不用擔心喔。」節目上提及校園霸凌疑雲，他笑得很開朗，絲毫沒把謠言放在心上。