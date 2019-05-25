遇到Monsta X遭淘汰練習生…　周憲哭了：眼裡只看得到他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境節目《PRODUCE X 101》第4季開播以來獲得各界關注，許多懷抱夢想的練習生孤注一擲參賽，其中包含已苦熬10年的練習生朴宣浩，他曾在STARSHIP娛樂徵選男團Boyfriend及MONSTA X，2次都慘遭淘汰，沒想到，節目上再次遇到昔日隊友周憲，對方忍不住在採訪時落淚，令觀眾心酸。

▲▼朴宣浩曾是Monsta X預備出道練習生。（圖／翻攝自Mnet）



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周憲身為人氣團體MONSTA X成員，受邀節目《PRODUCE X 101》指導導師，再次遇上昔日戰友朴宣浩，臉上藏不住慌張表情，「眼裡只看得到1位，宣浩…朴宣浩…朴宣浩先生？該稱呼你先生...還是哥哥？」朴宣浩鎮定自我介紹：「我是練習生朴宣浩。」

▲▼重逢Monsta X淘汰練習生，周憲哭了。（圖／翻攝自Mnet）



原來周憲與朴宣浩都是一起準備MONSTA X出道的預備成員，朴宣浩最後慘遭淘汰，他不捨地表示：「宣浩哥哥是曾經一起準備團體的哥哥，那段時期有趣地笑著度過。」最後忍不住落淚。

▲朴宣浩、周憲相擁，逼哭觀眾。（圖／翻攝自Mnet）



事實上，朴宣浩歌手夢苦熬10年，但總是表現出積極向上的態度，令人看了更心疼。而他在表演完感性表示：「10年來第一次有屬於自己的舞台，希望不是第一次也不是最後一次。」再度逼哭所有人，希望他未來可以走花路。