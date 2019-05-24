媽喜歡東方神起促成他當偶像！　NCT悠太瞞家人報名徵選

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像男團NCT 127於2018年5月進軍日本，出道專輯《Chain》獲得日本ORICON專輯周榜第2名，他們趁勝追擊發行首張日文正規專輯《Awaken》，並展開日本巡演，日籍成員悠太回到家鄉開唱，也讓他催淚表示很感動，能讓爸媽看見他這些年來努力的成果。

▲悠太因爲媽媽喜歡東方神接觸KPOP。（圖／avex taiwan提供）



NCT 127日籍成員悠太因媽媽喜歡東方神起，首次接觸KPOP，因此在心裏種下希望成為藝人的種子，16歲那年隻身前往南韓當練習生，瞞著家人偷偷參加甄選，當他告知家人入選時，一向堅強的爸爸竟然落淚，長那麼大第一次看到爸爸哭，令他在心裡發誓一定要努力闖出一番成績。

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▲NCT 127相繼在韓、日舉辦演唱會，近日還進軍美國，活躍在樂壇上。（圖／avex taiwan提供）



等了多年夢想實現，NCT 127相繼在韓、日舉辦演唱會，甚至發行首張日文正規專輯，令悠太感動不已。團體除了在日本發展順遂，他們更是將觸角延伸到美國各地，登上詹姆斯柯登（James Corden）主持的《The Late Late Show》，於節目上演唱新歌《Superhuman》，展現魅力。日文專輯《Awaken》台壓版已發行，第4張韓文迷你專輯《NCT #127 WE ARE SUPERHUMAN》與韓同步數位發行。