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爆紅樂團是霸凌兇手！受害者遭塑膠套頭痛訴：死也不原諒你

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名樂團Jannabi歌曲朗朗上口，近來在音樂排行榜單掀起一陣熱潮，人氣居高不下。怎料，鍵盤手尹英賢（音譯）24日遭掀出黑歷史，他曾在學生時期霸凌同學，拿塑膠袋套著該名學生的頭，導致當事人身心疲憊轉學；該則爆料曝光後，他認了過去犯下的錯誤，退團謝罪，在韓網引起熱議。

▲▼喜歡上樂團是霸凌兇手！受害者遭塑膠袋套頭…痛苦PO文：死也不原諒你（圖／翻攝自Jannabi IG、臉書）

▲Jannabi發行的歌曲近來在韓表現優異。（圖／翻攝自Jannabi IG）

一名A網友23日在論壇爆料，最近喜歡上Jannabi的歌曲，便一個一個搜尋成員的名字，竟發現鍵盤手尹英賢就是霸凌他的同學，令他回想起當年苦不堪言的時期，慘痛寫下文字「我以為我變得堅強了，但其實心裡的傷痕還在，學生時期那段時間讓我過得很痛苦。」

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▲▼喜歡上樂團是霸凌兇手！受害者遭塑膠袋套頭…痛苦PO文：死也不原諒你（圖／翻攝自Jannabi IG、臉書）

▲Jannabi鍵盤手被爆霸凌高中同學。（圖／翻攝自Jannabi IG）

A網友透露自己講話木訥，11年前因此受到同儕霸凌，「（他們）覺得我的反應很好笑、有趣，拿著打火機對我開玩笑，用塑膠袋套著我的頭，在我的櫃子裡放東西更是基本，我成了全班和你的笑柄。」文章裡指認Jannabi成員就是其中一位加害者。

文章裡，A網友痛苦地寫著：「我做了什麼事要這樣欺負我？到底有什麼有趣的，真的讓我很怨恨，我一直都很努力不要這麼顯眼。」學生時期彷彿活在地獄之中，讓他身心疲憊轉學，爾後接受精神科治療，A網友因此留下一輩子的陰影，憤恨表示：「我死也不打算原諒你，想要道歉找我見面的話，我也沒有意願。」

▲▼喜歡上樂團是霸凌兇手！受害者遭塑膠袋套頭…痛苦PO文：死也不原諒你（圖／翻攝自Jannabi IG、臉書）

▲尹英賢退團謝罪。（圖／翻攝自Jannabi臉書）

此篇PO文引起韓網熱議，Jannabi成員遭掀出就是鍵盤手尹英賢，對此，官方證實尹英賢過去的校園暴力行為，他自行提出終止活動並退團的懲處，同時會向受害者求取原諒。然而，樂團事業正要往上爬便被挖出黑歷史，形象無疑大受打擊。

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