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《與惡》李曉明根本「隱藏版天菜」！　180cm型男肌肉照帥炸

記者劉宜庭／綜合報導

夯劇《我們與惡的距離》以無差別殺人案作為主軸，播出後大獲好評，也在網上掀起極大討論。其中，男星王可元飾演殺人魔「李曉明」一角，劇中冷血奪走9條人命，然而戲外的他，其實是有著180公分的陽光肌肉男，私底下的帥照被翻出後，更是讓許多網友眼睛為之一亮，忍不住驚呼太帥啦！

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▲▼ 吳慷仁《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自公視）

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▲王可元在《我們與惡的距離》中，扮演變態殺人魔「李曉明」。（圖／翻攝自公視）

王可元在《我們與惡的距離》中，雖然台詞不多，卻貫穿了整個故事的主軸，可以說是戲裡最關鍵的角色之一。劇中，他也完美詮釋了變態殺人魔「李曉明」，光靠一個冰冷眼神，就能讓觀眾看了不寒而慄。

然而，戲外的王可元，其實是有著180公分高挑身材的陽光大男孩，他常在社群網站分享生活點滴，平時也會po出一系列肌肉帥照，展現鍛鍊許久的健壯好身材，有時還會俏皮捏臉自拍，流露私底下可愛的一面，與在《與惡》中的形象，呈現超強烈的反差感，也讓許多網友驚艷不已。

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元擁有超結實肌肉線條，以及180公分高挑身材。（圖／翻攝自王可元臉書）

許多網友紛紛留言大讚，「是帥哥」、「好帥哦天啊」、「原來曉明這麼帥」、「差好多啊啊」，此外，由於王可元在劇中，多以平頭造型亮相，不少人也笑虧，「足以見髮型與造型的重要性」、「髮型真的很重要」，意外在網路上掀起熱烈討論。

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元戲外其實是陽光肌肉型男。（圖／翻攝自王可元臉書）

事實上，王可元在電視劇《通靈少女》扮演過壞學生，也曾參與電影《銷售奇姬》、《說好的青春》演出，也曾主演MV，包括戴愛玲的《暗了亮了》、Crispy脆樂團的《你說風景無法帶走》等等，如今在《與惡》掀起話題，星途更是備受看好。

▲王可元曾參與《通靈少女》、《深藍與月光》演出。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元曾參與《通靈少女》、《深藍與月光》演出。（圖／翻攝自王可元臉書）

▲王可元曾參與《通靈少女》、《深藍與月光》演出。（圖／翻攝自王可元臉書）

▼王可元曾主演MV《暗了亮了》、《你說風景無法帶走》。（圖／取YouTube，如遭刪除請見諒。）

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李曉明, 我們與惡的距離, 王可元

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