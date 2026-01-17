才剛去金唱片...MONSTA X宣布來台開唱！　時間地點全公開

記者蔡琛儀／台北報導

南韓人氣男團MONSTA X日前來台出席金唱片頒獎典禮，今宣布將重返台北，帶著全新世界巡迴「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI」，睽違八年在台北舉辦專場演出， 2026年4月4日於新北市工商展覽中心震撼登場。

▲MONSTA X宣布4月重返台北。（圖／SHOWNOTE提供）

去年剛迎來成軍10年的男團MONSTA X，發行了迷你專輯《The X》紀念出道10週年。他們自2015年出道便橫掃MAMA、Melon Music Awards等多項重要音樂獎項，更憑藉歌曲〈HERO〉在YouTube創下破億點擊，擁有〈Love Killa〉、〈WHO DO U LOVE?〉等多首千萬點閱作品，並以英文專輯《ALL ABOUT LUV》打入美國告示牌前五名。

MONSTA X 2026 全新世界巡迴將前進曼谷、香港、吉隆玻、台北、雅加達、澳門、拉丁美洲等城市，世巡第四站即將在4月4日於新北市工商展覽中心稱霸登場，成員SHOWNU、民赫、基賢、亨元、周憲將帶來高能量、爆發力十足舞台，票價共分為6600、6200、5800、4600元，VIP福利更包含Sound Check Party、Send Off、簽名海報、明信片組等，門票24日下午3點開賣，詳洽拓元。

