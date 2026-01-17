才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌王洪榮宏和有「小鄧麗君」封號的歌手張瀞云結婚7年多，近來因兩人許久沒公開互動，張瀞云又不時發文洩漏低潮心情，引發婚姻危機猜測，洪榮宏日前受訪坦言因老婆回高雄照顧高齡媽媽，夫妻倆分居超過3個月，要住到何時也不知道。今（17日）張瀞云發文提到80歲的媽媽做出「令全家都措手不及的行為」，她盼望讓媽媽明白「妳不是負擔，妳是被愛著的人。」

▲洪榮宏和張瀞云。（圖／翻攝張瀞云臉書）

張瀞云在臉書曬出媽媽彈鋼琴的影片，寫下「地府退貨！80後的新生報到」，她提到媽媽不良於行，加上手又骨折，前陣子自覺活著好像沒有用了，做出讓全家都措手不及的行為。她沉痛說：「親愛的媽媽，也許妳不知道，妳的存在對這個世界、對我們有多重要。」

她向媽媽喊話：「即使現在的日子很苦、很累、好像看不到盡頭，但妳願意留下來、願意撐過來，本身就是一件非常了不起的事。」也表示媽媽不是負擔，是被愛著的人，同時提醒照顧年邁父母的子女，除了關心父母的生活，也要注意他們的心，「請多一點耐心陪他們說話，有時候，救一個人，不是靠說大道理，而是讓他知道：他並不孤單。」

談及媽媽現況，張瀞云表示現在住在安養中心，有時會坐在鋼琴前彈幾首老歌，更說老人們聽到音樂，會給媽媽稱讚和鼓勵，也因為掌聲，讓媽媽重拾笑容，並盼望大家可以留言鼓勵她的媽媽，「幫她找回生命的活力…也幫助她把生命重新接回這個世界。」