蘇晏霈《人生》裝窮騙補助！私下背名牌包　唐從聖揭租屋鬼故事：隔壁是靈骨塔

記者蕭采薇／台北報導

公視台語台輕喜劇《人生只租不賣》開播後引發租屋族強烈共鳴，本週劇情進入高潮，八點檔女神蘇晏霈驚喜客串，卻從「房仲女王」變身「雙面女租客」，一邊裝窮騙補助、一邊拿名牌包喝紅酒，讓陳姸霏氣到抓狂。而唐從聖則帶著超巨「黃金蟒蛇」霸氣登場，戲外他更自爆曾租過「鬼屋等級」的房子，對面竟然是靈骨塔。

▲「台八女神」蘇晏霈驚喜客串，在《人生只租不賣》演出「雙面租客」。（圖／公視台語台提供）

女神變臉！蘇晏霈「裝窮騙租」太囂張 陳姸霏氣到直球對決

蘇晏霈近期在戲劇中飾演房仲女王人氣飆升，這回在《人生只租不賣》卻挑戰截然不同的形象，飾演充滿心機的租客黃雨柔。她一面裝可憐騙取租屋補助，背地裡卻穿高檔服飾、背名牌包享受生活。蘇晏霈笑說：「演到一半會想說我是誰？我在哪？」因為上一場才落魄打扮，下一場就要優雅喝紅酒。

▲蘇晏霈在《人生只租不賣》憔悴裝可憐，騙取租屋補助。（圖／公視台語台提供）

劇中她被陳姸霏拆穿後不但不悔改，還傲慢威脅要給負評，囂張演技讓網友氣得牙癢癢。在即將播出的最新集數中，陳姸霏將與她「直球對決」，雙方甚至鬧上警局，引爆觀眾期待。

唐從聖帶「蟒蛇」霸氣登場 揭慘痛經驗：7月睡覺要蓋被

本週另一大亮點是唐從聖飾演的吝嗇房東「白馬李」，他帶著心愛寵物—金黃蟒蛇「古錐的」亮相，沒想到對林予晞一見鍾情。唐從聖劇中坐擁8間房，現實生活中卻遇過超驚悚的租屋鬼故事。他回憶曾在公館租過一間月租僅7500元的低價房，當時沒多想就簽約，入往後才發現旁邊的小廟竟然是「靈骨塔」。

▲《人生只租不賣》唐從聖帶黃金蟒蛇寵物霸氣登場。（圖／公視台語台提供）

唐從聖心有餘悸地說：「明明是 7 月天，在房間睡覺竟然冷到要蓋厚被子。」更慘的是遇到颱風天，屋內還會噴水。後來才發現對面房客不到半個月就跑了，讓他懷疑自己是不是被房東串通騙了。

陳姸霏台語驚艷全網！網友讚：簡直「老阿嬤附身」

除了大牌卡司加持，女主角陳姸霏的表現也大獲好評。她流利的台語被網友盛讚「簡直是老阿嬤附身」，一點也沒有新世代的生澀感。林予晞也透露，拍這部戲長了不少台語新知，例如以前習慣講「租（tsoo）」，拍戲後才知道還有一種講法是「稅厝（suè-tshù）」。

▲《人生只租不賣》陳姸霏和黃河解決各種租房狀況。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》透過輕喜劇探討社會住宅、租屋管理等新世代議題，全劇共12集，每週日晚間8點在公視台語台首播，Hami Video則於同日9點跟播上架。

