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《炮仔聲》至明硬起來抓內賊…「轟韻如離開林家」　觀眾狂喜：爽啦！

記者張筱涵／綜合報導

八點檔《炮仔聲》越演越精彩，林家二房媳婦蔡韻如（陳小菁飾演）壞事做一堆還和總公司營運長江宏傑（江宏恩飾演）外遇，久久沒出場的林至明（陳冠霖飾演）發現異樣主動出擊，直接給小王江宏傑一個下馬威。

▲《炮仔聲》越演越精彩。（圖／翻攝自三立台劇－炮仔聲臉書社團）

▲《炮仔聲》越演越精彩。（圖／翻攝自三立台劇－炮仔聲臉書社團）

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在最新一集《炮仔聲》預告中，林至明找江宏傑單獨談判：「韻如一定希望二房可以拿到公司的經營權，因為我相信至文他有這個能力接班，而且我也會盡力把他扶上這個位子，至於他們夫妻感情事，我可能就要拜託你了。」

江宏傑聽到這段話雖然心裡已經有底，但還是裝傻到底地回應「我只不過是林家的員工，他們夫妻的事情，我應該管不到」，但這招對已經摸透他底細的林至明沒用。林至明語氣堅定反回：「你也不希望有人說自從你進來公司之後，韻如和至文每天越吵越厲害，跟家裡的衝突也是越來越大吧。」

▲林至明去警告江宏傑。（圖／翻攝自NewShowBiz完全娛樂YouTube）

▲林至明去警告江宏傑。（圖／翻攝自NewShowBiz完全娛樂YouTube）

不過就在林至明、林至文和阿嬤一起討論對付江宏傑的對策時，竟然被站在外面的蔡韻如聽見了，她第一時間就跑去找江宏傑告狀。他們沒有因為這樣而收手，反而打算加緊腳步把林家產業全搶過來，接下來會怎麼發展叫人相當期待。

觀眾們也在「至明準備轟走韻如！妍熙抓到正浩安娜搞鬼」預告下留言，「至明簡直是神探啊！什麼事情都可以讓韻如聽到，傻眼」、「拜託至明一定要盯好宏傑別讓他搶走林家的產業，至文也要盯好宏傑別讓他把你的家雯騙走了﻿」、「希望運如自食其果，得到報應被趕出林家」。

▼【炮仔聲】EP74預告 至明準備轟走韻如！妍熙抓到正浩安娜搞鬼。（影片／取自NewShowBiz完全娛樂YouTube，如遭刪除請見諒）

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