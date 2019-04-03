勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

▲勝利已經退出演藝圈，並為夜店所引起的一連串事件道歉。雖然他第一時間都未承認犯行，但經過警檢調查，慘被打臉。（東方IC）

圖文／鏡週刊

勝利夜店一案較受外界注視的最新發展是鄭俊英，雖然勝利之前宣稱「我有阻止鄭俊英拍性愛片」，不過警方已經掌握他分享淫照的證據，勝利等於再被打臉，且他也被確定安排性招待及私吞夜店資金等。

日本八卦雜誌《週刊文春》也整理過往報導，勝利開趴都會找酒店妹助興，「看中就打包回家」；前砲友爆料有不少女人排隊等著跟他發生關係，進房前總會與另一位剛完事的女生擦身而過。越來越多細節曝光，也讓這樁勝利門性醜聞的牽扯毒品、性交易、黑道、警政黑幕等等情節發展，更加引人關注。

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▲王大陸被目擊曾參加勝利的派對（圖／瓜姐每日爆料微博）



▲王大陸被目擊曾參加勝利的派對（圖／瓜姐每日爆料微博）

另外，韓國歌手鄭俊英偷拍、散布性愛影片，地點從台灣飯店到飛機都有，可見台灣恐有鄭俊英的女性受害者。而偶像男團成員包括SJ的強仁、2AM的鄭珍雲及模特兒李哲宇也捲入其中，不過由於勝利在11日早就提醒群組成員，「大事不妙，快換手機」，鄭俊英早將證據湮滅，警方僅能掌握他2015、2016年的犯罪事實。崔鍾訓則有偷拍、收看偷拍影片。

至於勝利聊天群組對話中，曾提「去了紐約的姊姊」，網友比對他交友圈、時間點，直指「姊姊」是韓國女星高俊熙。高俊熙雖已在IG否認，但傳聞不斷，除了不演新劇《香水》（暫譯），也引發多方揣測。

▲鄭俊英滅證（圖／鏡週刊提供）



▲勝利（圖／鏡週刊提供）

▲勝利的夜店風波不斷（圖／翻攝自Bruning Sun官網）

只是高俊熙不忍家人受辱，決定發聲明自清，她說：「收到很多朋友們打來的電話，但是因為這是與我毫無相關的事情，所以也讓擔心我的人安心，也沒有對各種猜測進行一一的對應。」並強調「將沒有確認的虛假事實，像真實的內容一樣不斷流傳的媒體及線民感到非常的失望及慘澹」。



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