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韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

記者張筱涵／綜合報導

自從勝利所投資的夜店Burning Sun爆出醜聞後，跟著鄭俊英散播非法偷拍的群組也跟著曝光，到最近的富三代黃荷娜（音譯，황하나）吸毒也被指出跟他們平時玩在一起。沒想到12日又傳出知名演員在路上亂亂跑，結果做毒品檢測時呈現陽性反應。

▲近日的南韓因為勝利事件、鄭俊英事件和黃荷娜事件鬧得沸沸揚揚。（圖／視覺中國CFP）

▲近日的南韓因為勝利事件、鄭俊英事件和黃荷娜事件鬧得沸沸揚揚。（圖／視覺中國CFP）

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韓首爾江南論峴區某飯店附近在12日凌晨3點左右，大馬路上出現了一名男子在車道上瘋狂奔跑，完全不怕來來往往的車子，也沒有想過要離開危險地帶，就這樣被一名40歲男子開的車撞上，還好只是些微輕傷。

韓警方收到報案電話後趕到現場發現該男子是近日相當有名的電影、人氣戲劇的梁姓演員，因為對方精神狀況異常，被撞了還是在路上亂亂跑，被抓到警車上時也一直怪怪的，於是一到警局就讓他做毒品檢測，安非他命檢測結果顯示陽性，現在警方也全面開始調查楊姓演員是透過什麼管道購買毒品的。

消息一出所有姓梁的知名演員都遭到懷疑，其中曾參與電影《Sunny》、電視劇《大力女子都奉順》的樑朱浩（양주호），曾參與戲劇《壞傢伙們：惡的都市》和電影《Park Hwa-young》的梁益準（양익준），曾參與戲劇《我身後的陶斯》和電影《Mystery Pink》的梁東根（양동근）都驚出面否認，連最近因電影《雞不可失》爆紅的梁玄敏（양현민）也跟著出來說報導中的人不是自己。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

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鄭俊英, 勝利, 黃荷娜, BurningSun, 電影演員

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