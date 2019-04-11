《甘味》朱火爐變暖男！吳鈴山再遇「雨荷」驚：女兒叫不出口

記者李欣容／台北報導

吳鈴山在《炮仔聲》首次和李亮瑾飾演夫妻，吳鈴山想和她培養感情，卻有點怕怕，每次要搭肩、牽手都會先詢問李亮瑾意見，讓李亮瑾直說，「鈴山哥太客氣了！」這次他和《甘味人生》中飾演女兒的許孟甯再次相遇，大讚她成熟許多，女兒都叫不出口。

▲李亮瑾、吳鈴山在《炮仔聲》中演夫妻。（圖／翻攝自Facebook／李亮瑾）

吳鈴山笑說，「我很想跟她陪養默契，但她現在有男朋友！培養感情會有點怕怕的。」但礙於戲劇呈現，牽手、搭肩等接觸避不掉，每次吳鈴山都會禮貌問，「我搭妳肩可以嗎？牽手可以嗎？」李亮瑾都霸氣回，「當然可以，你不要客氣。」

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▲許孟甯在《甘味人生》飾演朱雨荷，《炮仔聲》中飾演林小可。（圖／翻攝自Facebook／吳鈴山家族／許孟甯）

吳鈴山和上一檔《甘味人生》中飾演女兒的許孟甯再次相遇，吳鈴山誇她越來越有女人味，「甘味那時候她第一次演戲，是真的很稚嫩，這次有機會再遇到，叫她女兒都有點叫不出來。」許孟甯的外型也比過去成熟許多，讓吳鈴山自覺彼此年齡縮短了差距。

▲▼吳鈴山睽違1年半回歸三立《炮仔聲》 。（圖／翻攝自Vdol）

吳鈴山剛回歸八點檔，壓力很大，第一天到埔心農場拍戲時，回程路上他不斷念念有詞，讓工作人員以為他還有下一場，但他笑說，「沒有啦！我是在順我剛剛的詞。」每次下戲，他都會重新檢視自己的演出，用不同的心境看表演，這是出道多年來不變的習慣。