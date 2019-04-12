搭廉航排隊30分…碰到爆紅女神！　大素顏變裝「等紅眼班機」

▲廉航櫃台排隊中，意外發現爆紅女星新木優子。（圖／翻攝自IG／新木優子）

記者陳芊秀／綜合報導

搭廉航排隊要搭紅眼班機，沒想到遇到女神了！有日媒曝光照片，某天夜裡在羽田機場中，意外捕捉到爆紅女神新木優子的身影，她因為《空中急診英雄》的實習醫生角色爆紅，人氣正旺時特地排出時間，陪閨蜜出國旅行，平民作風被網友狂讚。

據日媒《FRIDAY》報導，新木優子和23歲混血女星谷瑪莉亞是好閨蜜，這次好友大學畢業，特地安排工作空檔相約出國，當作好友的畢業旅行。她們被目擊戴著口罩、眼鏡和鴨舌帽，穿休閒服，變裝隱藏明星身分，晚上8點多就出現在機場，並且在廉價航空櫃台辦理登機手續，光是排隊就等了30分鐘，為了是要搭乘深夜出發的航班，目的地是馬來西亞的吉隆坡。

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新木優子和閨蜜搭廉航出國玩，被網友形容「普通女孩的輕旅行」，眾人稱讚「感覺像一般老百姓出去玩」、「雖然爆紅但是還年輕，搭廉航讓人有好感」、「雖然戴口罩和帽子還是很美，這樣坐我旁邊感覺還是會緊張」、「比曬名牌更好感100倍。」

▲新木優子排開工作，和閨蜜谷瑪莉亞相約出國旅行。（圖／翻攝自IG／新木優子）

▲新木優子和好友自拍技術好，美照被讚療癒。（圖／翻攝自IG／新木優子）

新木優子近日曬出一連串旅遊照，分享休假遊記，和谷瑪莉亞穿同款斑馬紋洋裝，打卡地點是峇里島。有碧海藍天當做背景，兩大美女露出燦爛笑顏，兩人盡情自拍，美照被粉絲大呼療癒。