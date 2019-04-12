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林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！　雪球S曲線被看光…網跪：最強神基因

記者潘慧中／綜合報導

林明禎擁有32E、22腰的魔鬼身材和天使臉孔，不只人美心也美，孝順的她近日回馬來西亞替媽媽慶祝53歲生日，只見媽媽穿起她的衣服，絲毫沒有違和感，豐滿上圍和水蛇腰完全不輸女兒，母女合照讓不少網友狂讚：「根本是姊妹啊！」

▲▼林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

▲林明禎回馬來西亞替媽媽慶生期間，曾穿這套衣服入鏡。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

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林明禎日前在Instagram曬出的美照中，可以看到她身穿中空裝，半截背心的剪裁盡展雪白香肩和蠻腰，轉身靠著欄杆拍照時，秀出翹臀S曲線，身材可說是前凸後翹。

▲▼林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

▲▼林明禎媽媽還穿得下女兒的中空裝。（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

▲▼林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

沒想到，林明禎媽媽也換上了同一套印有樹葉圖案的服裝，衣服尺寸似乎非常剛好，可見身材和28歲的女兒一樣好，母女倆牽手站在樓梯上拍照，無論是皮膚或曲線都保養得很好，讓人猜不出真實年齡，不少網友看了都紛紛敲碗凍齡秘訣。

▲▼林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

▲▼林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

▲▼林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

▲林明禎媽媽相當凍齡。（圖／翻攝自Instagram／brandy333nat）

事實上，不只林明禎遺傳了媽媽美貌，姊姊林詩枝也同樣擁有瓜子臉、高挺鼻樑，連身材也完美遺傳。林詩枝其實只大妹妹1歲，2006年曾榮獲「馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽亞軍」，隔年更獲得「《我想成為一個模特》第二季總決賽亞軍」，就此踏進演藝圈，不僅是模特兒，還身兼演員、歌手的身分，和妹妹一樣具備多方位的才藝。

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