記者張筱涵／綜合報導

日本歌舞伎界驚傳負面消息。歌舞伎俳優中村鶴松（本名清水大希，30歲）因涉嫌破壞店家財物，於18日凌晨在東京遭警方現行犯逮捕，消息曝光後引發外界關注，他也因此緊急缺席原定演出的舞台公演。

▲中村鶴松。（圖／翻攝自Instagram／tsurumatsu_nakamura）

深夜酒後失控 踢壞餐廳木門遭逮

根據日本警方調查，中村鶴松於18日凌晨約0時50分，出現在東京都台東區西淺草一間土耳其烤肉餐廳，期間疑似未經同意擅自使用店內廁所，遭店員出面勸阻後情緒失控，當場以腳踢壞店家木製出入口大門。

店員隨即報警，警方到場後以涉嫌「建造物損壞」罪名，將中村鶴松現行犯逮捕。警方指出，他當時疑似處於酒醉狀態。

否認犯行稱「沒有記憶」 舞台演出臨時取消

在警方偵訊中，中村鶴松對相關指控表示「不記得了」，否認自己有意破壞店家財物。事件發生後，他原定於18日在東京淺草公會堂演出的《新春淺草歌舞伎》也臨時宣布休演，主辦單位未對外多做說明，但隨後逮捕消息曝光，兩者被外界視為有關聯。

歌舞伎界矚目新星 2月原定襲名引衝擊

中村鶴松2000年初次登台演出，並非出身歌舞伎世家，而是在2005年成為已故「十八代目中村勘三郎」的入室弟子（部屋子），一路在歌舞伎界累積實力與名聲。日前更宣布將於今年2月襲名「初代中村舞鶴」，被視為事業重要里程碑。

然而，此次因酒後失控遭警方逮捕，不僅影響個人形象，也為即將到來的襲名計畫投下變數。相關後續發展與是否影響舞台活動，仍有待經紀單位與警方進一步說明。