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房思瑜熱血爬雪山「脫剩內衣」　傲人馬甲曲線全都露

記者林奕如／台北報導

「深蹲女王」房思瑜事業更上一層樓，今年還多了「新科保養CEO」的身分，事業忙碌，但她也沒忘了抽空運動，先前特別邀約周美玲導演一起攀登雪山，挑戰難度極高的聖陵線，個性率真、崇尚自然的她常爬到一半就脫去外套，單穿運動內衣繼續向前，大方地展現傲人曲線。

▲房思瑜爬雪山，自然脫衣展現傲人辣曲線。（圖／TVBS提供）

▲房思瑜脫衣單穿運動內衣，健美馬甲線全都露。（圖／TVBS提供）

房思瑜事前花了一個多月做準備，她也說：「凡事都得小心，因為滑下去人就沒了，自己的性命要自己顧！」她積極研究雪山路程，並與夥伴們討論服裝、飲食問題，所幸這回同行的山青準備齊全，帶了山豬肉、牛排、時蔬等食材，讓她們能在溫暖的小木屋中吃好吃滿，

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▲房思瑜爬雪山，自然脫衣展現傲人辣曲線。（圖／TVBS提供）

▲房思瑜挑戰爬雪山。（圖／TVBS提供）

凌晨三點再起床外出欣賞日出，同行還有攝影師、嚮導、山青等總共七人，大夥兒一起小心翼翼爬著陡峭山坡，是名符其實的「步步驚心」，她說：「沿途都是沒有路的，摔倒都變成家常便飯，要努力將步伐踩穩，呼吸也會變喘，但回頭一看山頭會很震撼、很美，因為路真的是人走出來的。」如願看到日出，她興奮表示：「爬到山頭冷到發抖、流鼻水，但看到太陽像鹹蛋黃跳出來，那種感動難以言喻。」

▲房思瑜爬雪山，自然脫衣展現傲人辣曲線。（圖／TVBS提供）

▲山路十分陡峭，房思瑜努力挑戰。（圖／TVBS提供）

這次她順便想證實自家產品功效，緩和多年來登山後的脫皮及泛紅問題，自信拍照秀超透亮素顏，沿路她還多次和野生動物近距離互動，包括山羌以及稀有鳥禽不斷現身靠近，十分新奇。她也立刻與夥伴們約定六月再登另一座百岳，挑戰自我極限。

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