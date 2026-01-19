ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳磊陷床照風波首發聲
BL台劇床戲褲子退到膝蓋！　夏和熙另一半「比大小多一截」羞了

記者黃庠棻／台北報導

全新BL直式影集《我說愛你是真的》即將上檔，劇情延續人氣影集《黑白原來是真的》中深受觀眾喜愛的角色夏和熙的故事線，並加入新銳演員楊翹碩，組成話題十足的「隨遇而安CP」，攜手演繹一段關於失去、療癒與再次選擇相信愛的動人故事。

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

為替新戲暖身造勢，兩位男主角於今（19）日前往台北霞海城隍廟參拜月老，現場以象徵緣分牽引的「超長紅線」互相纏繞，寓意角色命運緊密相連，也祈願新戲播出後收視長紅、話題不斷。官方社群同步釋出「序篇」宣傳影片，讓戲迷搶先感受兩人的浪漫曖昧氛圍。

▲▼夏和熙、楊翹碩 BL直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

夏和熙與楊翹碩首度合作便迅速擦出火花，兩人在拍攝大尺度戲的默契也格外引人注目。談起劇中的親密場面，夏和熙最難忘的是在樣品屋拍攝的對手戲。當時導演蔡妃喬希望情緒自然流動，現場幾乎沒有喊卡，直到上衣釦子被解開、褲子退到膝蓋才停下，讓他既驚又羞，笑稱「尺度也太突破了吧！」

▲▼夏和熙、楊翹碩 BL直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

楊翹碩則坦言，演出尺度遠超預期，一度緊張害羞，尤其對自己的身材感到不好意思，但在相互信任與照應下順利完成，也成為他演藝生涯首次且最具挑戰性的角色經驗。

▲▼夏和熙、楊翹碩 BL直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

兩人不僅在對戲時默契十足，對彼此的「身材」也早已相當熟悉。夏和熙毫不吝嗇稱讚楊翹碩的「冰塊盒腹肌」線條超級明顯，楊翹碩則透露自己平時有固定運動，體脂低於3％，因此不用特別加強鍛鍊，反而更需要留意飲食控制。

▲▼夏和熙、楊翹碩 BL直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

拍攝親密戲時，夏和熙自曝一緊張就會變成「粉紅色」，臉紅、脖子紅全寫在臉上，害羞反應藏不住。兩人也事先約定親密戲力拚一次過關，異口同聲表示「因為我們已經很習慣導演不會馬上喊卡！」戲外感情同樣升溫，兩人甚至進入「報備模式」，不論去哪裡都會互相告知。被問到是否能接受如此頻繁且緊密的查勤互動，夏和熙語帶滿足地說「還行還行。」

▲▼夏和熙、楊翹碩 BL直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

戲外兩人相差9歲，首次搭檔也充滿新鮮趣味。夏和熙大方透露，事前曾向與楊翹碩共事的藝人打聽，得到的幾乎都是正面評價，但實際相處後仍讓他忍不住笑說「跟想像中完全不一樣！」他回憶，一開始被楊翹碩濃郁的香水味誤導，以為對方個性強勢，熟悉後才發現，其實像隻軟萌小狗。

▲▼夏和熙、楊翹碩 BL直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

被問到會不會互相比較，夏和熙與楊翹碩不約而同舉起手比大小，沒想到楊翹碩的手比夏和熙大了一大截，兩人話題尺度超開，當場笑說「會比尺寸」，但是比「手的尺寸」。楊翹碩更坦言自己身上的毛髮很多，為了戲劇效果有特別整理、修整，更笑說私下喜歡「修形狀」，坦言「有時會修成愛心」，讓一旁夏和熙害羞到臉紅。

▲▼夏和熙、楊翹碩 BL直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線。曾因見證黑衍（葛兆恩飾）與白行（紀成澔飾）的幸福，而鼓起勇氣面對遺憾的陳效安（夏和熙飾），卻在命運的玩笑中，迎來另一場失去。摯愛離世後，他深陷悲傷，在一次醉夜中意外與少年時期的舊識丁遇廷（楊翹碩飾）重逢。因誤會牽起的緣分，讓丁遇廷踏入演藝圈，只為更靠近那個始終放不下的人。

▲▼夏和熙、楊翹碩 BL直式影集《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏和熙、楊翹碩出席《我說愛你是真的》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

BL直式影集《我說愛你是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司聯合出品，結果娛樂股份有限公司製作。蔡妃喬擔綱導演與編劇，主演卡司集結夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，及客串演出的幸卓輝，以及朱宇青、許孟維、黃靖雅、曾韋綺Nikki、陳雋希Vic、張瀚元、宋米樂、李迪恩等人共同演出。2026年1月25日起，鎖定優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App、VBL Series YouTube頻道，敬請期待。

周杰倫賽後急找盧彥勳特訓 他直戳痛點：先練猜拳XD

