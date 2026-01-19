ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳磊陷床照風波首發聲
唐吉訶德「貼標時間」網讚：新天堂
30歲日星遭現行犯逮捕
梁小龍真正死因曝光「心臟衰竭搶救6小時不治」　遺孀心碎發聲！

記者黃庠棻／台北報導

香港武打明星梁小龍在電影《功夫》中飾演的「火雲邪神」深植人心，過去與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，沒想到卻在18日傳出離世消息，後續經紀人也證實了此事。今（19）日香港動作特技演員公會也受到梁小龍家屬委託，發出正式官宣離世訊息。

▲▼《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！（圖／翻攝自微博）

▲梁小龍離世原因曝光。（圖／翻攝自微博）

香港動作特技演員公會受梁小龍家屬的委託，正式官宣他離世的消息，同時公開死訊是「心衰竭」，在搶救6小時後宣告不治。遺孀宋驤與大弟子朱峻賢心碎寫下「懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡梁小龍先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員梁小龍先生，在2026年1月14日下午4時離世」。

▲▼《功夫》火雲邪神梁小龍遺言曝光。（圖／翻攝自微博、抖音）

▲梁小龍離世原因曝光。（圖／翻攝自微博）

先前，梁小龍在維基百科的資料上寫著1948年生，但家屬在聲明中做出澄清，強調他在1951年8月9日出生，祖籍在廣東順德，享壽75歲。而他的大徒弟朱峻賢在聲明中說道「我代表師父創辦的聚龍拳，代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。師父一路走好。」

此前，梁小龍的經紀人對死因相當保密，一切都以「病逝」對外說明，而他在病發當下，家中僅有一名親人陪伴，隨後約10分鐘內又有兩名家人趕到，1小時後所有至親皆已抵達現場。梁小龍在發病期間親人始終緊握著他的手陪在身旁，直到他安詳離世。

【梁小龍家屬聲明】

香港動作特技演員公會受梁小龍師傅家屬委託，正式官宣師傅離世信息如下：

髮妻宋驤，聚龍拳大徒兒朱峻賢（丹尼）正式官宣發佈尊敬的梁小龍先生與世長辭的消息。
正式受權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發佈師父與世長辭的消息。
懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡梁小龍先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員梁小龍先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享壽75歲。
梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。

師父（梁小龍）生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛，師父到國內受訪，給當時臺灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾次邀請演出，梁小龍先生答應演出火雲邪神一角，再度燃點起廣大觀眾們，再次對這位武術家演員的關注。
我代表師父創辦的聚龍拳，代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。
特此聲明
代表人：徒兒 朱峻賢（丹尼）
師父一路走好

